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"Белавиа" с 15 июня возобновляет полеты в Украину

15.06.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авиакомпания "Белавиа" с 15 июня возобновляет полеты в Украину. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"Белавиа" с 15 июня возобновляет полеты в Украину

"Белавиа" с 15 июня возобновляет регулярные рейсы из Минска в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Для въезда у иностранного гражданина обязательно должна быть медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19. "Обращаем внимание, что в транзитной зоне аэропорта Минск и сразу по прилету в один из аэропортов Украины такую страховку купить нельзя. Просьба позаботиться об этом заранее. Также всех прилетевших ожидает 14-дневная самоизоляция", - говорится в сообщении.

Билет можно купить на сайте авиакомпании.

 
Теги: Минск
 
 
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  Авиакомпания "Белавиа" с 15 июня возобновляет полеты в Украину. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook, сообщает БЕЛТА. "Белавиа" с 15 июня...
 
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