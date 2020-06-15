В Слуцком районе на трассе Р23 погиб пешеход

Источник материала: Слуцк Город

В субботу, 13 июня, около 22:35 в Слуцком районе на автодороге «Минск–Микашевичи» вблизи д. Буда Гресская произошёл наезд на пешехода.

Установлено, что 22-летний местный житель на автомобиле «Фольксваген Пассат» сбил 42-летнего жителя Брестской области. Пешеход, который находился на проезжей части вне пешеходного перехода и не был обозначен световозвращающими элементами, погиб на месте ДТП.

ГАИ и участники ДТП ищут свидетелей и очевидцев.





В воскресенье около 3:50 в г.п. Красная Слобода Солигорского района 28-летний водитель «ВАЗ-21063», по предварительной информации, на закруглении дороги неправильно выбрал скорость движения, допустил занос авто и врезался в забор. Водитель погиб на месте ДТП, 19-летняя пассажир с травмами доставлена в больницу. Погибший не имел водительского удостоверения.





По предварительной информации, в воскресенье около 17:45 в Узденском районе на автодороге «Узда – Теляково – Горбаты» 46-летняя водитель «Ровер 400» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутным такси «Мерседес Спринтер» под управлением 25-летнего водителя. Женщина и 41-летний пассажир легковушки погибли на месте ДТП. Водитель и пассажир микроавтобуса доставлены в больницу.



