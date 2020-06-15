ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Слуцком районе на трассе Р23 погиб пешеход

15.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В субботу, 13 июня, около 22:35 в Слуцком районе на автодороге «Минск–Микашевичи» вблизи д. Буда Гресская произошёл наезд на пешехода.

Установлено, что 22-летний местный житель на автомобиле «Фольксваген Пассат» сбил 42-летнего жителя Брестской области. Пешеход, который находился на проезжей части вне пешеходного перехода и не был обозначен световозвращающими элементами, погиб на месте ДТП.

ГАИ и участники ДТП ищут свидетелей и очевидцев.

В Слуцком районе на трассе Р23 погиб пешеход

В воскресенье около 3:50 в г.п. Красная Слобода Солигорского района 28-летний водитель «ВАЗ-21063», по предварительной информации, на закруглении дороги неправильно выбрал скорость движения, допустил занос авто и врезался в забор. Водитель погиб на месте ДТП, 19-летняя пассажир с травмами доставлена в больницу. Погибший не имел водительского удостоверения.

В Слуцком районе на трассе Р23 погиб пешеход

По предварительной информации, в воскресенье около 17:45 в Узденском районе на автодороге «Узда – Теляково – Горбаты» 46-летняя водитель «Ровер 400» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутным такси «Мерседес Спринтер» под управлением 25-летнего водителя. Женщина и 41-летний пассажир легковушки погибли на месте ДТП. Водитель и пассажир микроавтобуса доставлены в больницу.

В Слуцком районе на трассе Р23 погиб пешеход

Об этих фактах сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 13 июня, около 22:35 в Слуцком районе на автодороге «Минск–Микашевичи» вблизи д. Буда Гресская произошёл смертельный наезд на пешехода.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси начинается Петров пост. Что можно и что нельзя делать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика