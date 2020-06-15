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Германия сняла ограничения на границах

15.06.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Германия с сегодняшнего дня сняла все ограничения на границах: теперь их можно пересекать без препятствий, как до пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на властей страны.

Германия сняла ограничения на границах

Ограничения на необязательные поездки за границу ввели в ФРГ 17 марта. После этого на границах несли дежурство 6 тыс. сотрудников федеральной полиции. По словам главы МВД Хорста Зеехофера, за последние три месяца въехать в страну не смогли около 200 тыс. человек. Режим контроля на границах стал постепенно ослабевать в Германии с середины мая, а с 15 июня отменен полностью.

В стране больше не действует предупреждение об опасности путешествий в 29 стран Европы (члены ЕС и Шенгена). Такое предупреждение выносят германские власти, когда, по их мнению, ситуация в той или иной стране угрожает немецким гражданам. С отменой такой режима возобновляются и регулярные авиаперелеты.

При этом в Германии до 31 августа все еще будет действовать предупреждение на поездки в более чем 160 государств за пределами Европы. Согласно ему немецкие граждане не смогут пока уехать в страны Африки, Азии и Америки. Однако могут быть и единичные исключения при условии, если в какой-либо из стран изменится в лучшую сторону эпидемическая обстановка.

 
 
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  Германия с сегодняшнего дня сняла все ограничения на границах: теперь их можно пересекать без препятствий, как до пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на властей...
 
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