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"И где же пресловутая тайна следствия?"

15.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известные люди задают вопросы пресс-секретарю Лукашенко по поводу ее высказываний о деле Белгазпромбанка.


Наталья Эйсмонт не только пресс-секретарь Лукашенко, но и собирает для него картошку

Правозащитник Олег Волчек и журналистка Марина Коктыш отреагировали на заявления пресс-секретаря Лукашенко, опубликованные в воскресенье утром.

В частности, Наталья Эйсмонт, комментируя российскому РБК «дело Белгазпромбанка», отметила, что дела в отношении бывших и нынешних сотрудников банка, в рамках которых были задержаны 15 человек, были возбуждены «по серьезным статьям» — о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.

А также, что все эти люди «дают признательные показания». В том числе, по ее словам, против Виктора Бабарико.

«Наталья, Вы не член следственной группы, чтобы выдавать такие категоричные обвинения против не только лично Виктора Бабарико, но и в целом о деятельности банка. Даже, если бы Вы были следователем по данному делу, то на этой стадии предварительного расследования еще рано давать какую-либо информацию, поскольку существует тайна следствия и презумпция невиновности», — пишет бывший следователь, руководитель организации «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

Известная журналистка Марина Коктыш, в свою очередь, восклицает: «Просто удивительный комментарий!». И продолжает:

— Интересно, а откуда пресс-секретарь президента может знать, какие показания и против кого дают задержанные? Она что, материалы дела или протоколы допросов листала? А может, видео допроса смотрела? Или на допросе присутствовала? А на каком основании все это? И где же пресловутая тайна следствия, если уж на то пошло?
 
 
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Известные люди задают вопросы пресс-секретарю Лукашенко по поводу ее высказываний о деле Белгазпромбанка.
 
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