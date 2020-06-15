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«Белавиа» возобновила полеты в Украину
15.06.2020 10:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbncity.com
С 15 июня начались регулярные полеты в Одессу, Львов, Киев и Харьков.
Авиакомпания напоминает, что Украина требует от иностранных граждан, въезжающих в страну, иметь медицинскую страховку. Она должна покрывать стоимость лечения от COVID-19. Позаботиться о приобретении страховки нужно заранее, так как ни в транзитной
зоне аэропорта "Минск", ни в аэропортах Украины купить ее нельзя.
Кроме того, следует учитывать, что все прибывающие в Украину из-за рубежа граждане обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию.
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С 15 июня начались регулярные полеты в Одессу, Львов, Киев и Харьков.
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