«Белавиа» возобновила полеты в Украину

Источник материала: Ежедневник

фото: rbncity.com

С 15 июня начались регулярные полеты в Одессу, Львов, Киев и Харьков.

Авиакомпания напоминает, что Украина требует от иностранных граждан, въезжающих в страну, иметь медицинскую страховку. Она должна покрывать стоимость лечения от COVID-19. Позаботиться о приобретении страховки нужно заранее, так как ни в транзитной

зоне аэропорта "Минск", ни в аэропортах Украины купить ее нельзя.

Кроме того, следует учитывать, что все прибывающие в Украину из-за рубежа граждане обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию.