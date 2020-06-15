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В детском садике г. Несвижа построили «Отель для насекомых»

15.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В детском садике г. Несвижа построили «Отель для насекомых»
В детском ясли-саду № 4 г. Несвижа «Кораблик детства» построен и действует «Отель для насекомых». Для ребят он служит не только местом развлечения, но и базой для практических занятий по экологии.

 

— Идея создания нашего отеля родилась еще в прошлом году. Во время летних прогулок мы часто замечали, что у многих малышей отношение к насекомым, мягко говоря, не очень дружелюбное, — рассказывает директор детского сада Ольга Пуляк. — Увидев дождевого червя или гусеницу, они разбегались кто куда. С помощью отеля мы хотим показать нашим воспитанникам совершенно иной мир насекомых, который может удивлять и завораживать. Ведь каждый жучок, паучок или комарик выполняет очень важные функции на планете, все они нужны природе, а значит и нам.

В детском садике г. Несвижа построили «Отель для насекомых»

В детском садике г. Несвижа построили «Отель для насекомых»

В детском садике г. Несвижа построили «Отель для насекомых»
Наталья ЕРМОШЕНКО.

Фото Неонилы ЛЮБАНЕЦ.


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В детском ясли-саду № 4 г. Несвижа «Кораблик детства» построен и действует «Отель для насекомых». Для ребят он служит не
 
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