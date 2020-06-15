Под Слуцком Volkswagen насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами легковушки в Слуцком районе, сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: МВД

По информации ГАИ, 13 июня, около 22.35, 22-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Минск — Микашевичи и сбил 42-летнего мужчину, который находился на дороге и не был обозначен световозвращающими элементами.

От полученных травм пешеход умер на месте происшествия.