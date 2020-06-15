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Под Слуцком Volkswagen насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами легковушки в Слуцком районе,
По информации ГАИ, 13 июня, около 22.35, 22-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Минск — Микашевичи и сбил 42-летнего мужчину, который находился на дороге и не был обозначен световозвращающими элементами.
От полученных травм пешеход умер на месте происшествия.
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Авария произошла 13 июня, около 22.35, на трассе Минск - Микашевичи.
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