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Опасно ли подключаться к Wi-Fi в общественных местах? Объясняет эксперт

15.06.2020 10:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опасно ли подключаться к Wi-Fi в общественных местах? Объясняет эксперт

Подключение к любому Wi-Fi может представлять опасность, за исключением корпоративных сетей. При этом даже сложный пароль не может повысить безопасность Сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм».

При подключении к Wi-Fi также в вашем телефоне может появиться определённого рода контент. Например, вместо страницы входа в интернет, может появится страница госуслуг или иного сайта. Если пользователь попытается зайти в свой личный кабинет, то он может потерять к нему доступ. Таким образом, хакеры могут заполучить практически любую информацию о человеке. В том числе, сколько у него денег, а также маршрут его перемещения. 

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Подключение к любому Wi-Fi может представлять опасность, за исключением корпоративных сетей. При этом даже сложный пароль не может повысить безопасность Сети. Об...
 
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