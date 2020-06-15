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Опасно ли подключаться к Wi-Fi в общественных местах? Объясняет эксперт
Источник материала: ОНТ
Подключение к любому Wi-Fi может представлять опасность, за исключением корпоративных сетей. При этом даже сложный пароль не может повысить безопасность Сети. Об этом
При подключении к Wi-Fi также в вашем телефоне может появиться определённого рода контент. Например, вместо страницы входа в интернет, может появится страница госуслуг или иного сайта. Если пользователь попытается зайти в свой личный кабинет, то он может потерять к нему доступ. Таким образом, хакеры могут заполучить практически любую информацию о человеке. В том числе, сколько у него денег, а также маршрут его перемещения.
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Подключение к любому Wi-Fi может представлять опасность, за исключением корпоративных сетей. При этом даже сложный пароль не может повысить безопасность Сети. Об...
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