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Belavia возобновила полёты в Украину, но есть ряд условий

15.06.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый за почти три месяца регулярный рейс из Минска в Киев состоялся 15 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Belavia возобновила полёты в Украину, но есть ряд условий

Авиакомпания Belavia возобновляет полеты в Украину. У пассажиров при этом для въезда обязательно должна быть медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19. Это не касается лишь граждан Украины.

Belavia возобновила полёты в Украину, но есть ряд условий

Также всех прилетевших из Беларуси ожидает 14-дневная самоизоляция.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Первый за почти три месяца регулярный рейс из Минска в Киев состоялся 15 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авиакомпания Belavia...
 
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