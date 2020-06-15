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Belavia возобновила полёты в Украину, но есть ряд условий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый за почти три месяца регулярный рейс из Минска в Киев состоялся 15 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авиакомпания Belavia возобновляет полеты в Украину. У пассажиров при этом для въезда обязательно должна быть медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19. Это не касается лишь граждан Украины.
Также всех прилетевших из Беларуси ожидает 14-дневная самоизоляция.
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Новости Беларуси. Первый за почти три месяца регулярный рейс из Минска в Киев состоялся 15 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авиакомпания Belavia...
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