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В Беларуси начинается Петров пост. Что можно и что нельзя делать

15.06.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июня у православных начался Петров пост. Он продлится 27 дней и завершится в день апостолов Петра и Павла 12 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начинается Петров пост. Что можно и что нельзя делать

Церковь во время апостольского поста призывает каждого обратиться к себе и провести эти дни в молитве. Кухня считается нестрогой – разрешено есть рыбу, при этом из рациона исключают мясо и молоко.

В Беларуси начинается Петров пост. Что можно и что нельзя делать

Что касается народных традиций, то наши предки в этот период предпочитали не заниматься рукоделием и вообще не брать в руки иголку. Считалось, что так можно «зашить» все хорошее. А ближе к 12 июля было принято проводить генеральную уборку и выносить из дома весь мусор.

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Новости Беларуси. 15 июня у православных начался Петров пост. Он продлится 27 дней и завершится в день апостолов Петра и Павла 12 июля, сообщили в программе Новости «24...
 
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