Эксперты рассказали, как защититься от клещей

Источник материала: ОНТ

Наиболее активны клещи в первый месяц лета. Укусы этих насекомых могут быть чреваты тяжелыми вирусными болезнями, включая клещевой энцефалит. Чтобы защититься от укусов клещей, нужно выполнять ряд рекомендаций, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Роскачества.

Следует помнить, что клещи чаще обитают в теплых и влажных местах. Легче всего их увидеть на светлой одежде. Один из действенных способов защиты – использование антиклещевых спреев или лосьонов, однако и в этом случае необходимо проверять как одежду, так и кожу.

Если клещ все-таки попал на вас, самостоятельно снять его можно пинцетом или специальными клещевыми плоскогубцами. Захватывать насекомое нужно осторожно и ближе к ротовому аппарату, пинцет следует держать перпендикулярно поверхности кожи. После захвата тело клеща необходимо повернуть вокруг оси и извлечь, место укуса продезинфицировать, а черную точку на месте укуса смазать йодом.

Эксперты предупреждают: если вы заметили укус клеща, а его самого не нашли, то спустя три недели необходимо сдать анализ на антитела к боррелиям.

ФОТО: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram