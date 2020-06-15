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Эксперты рассказали, как защититься от клещей
Источник материала: ОНТ
Наиболее активны клещи в первый месяц лета. Укусы этих насекомых могут быть чреваты тяжелыми вирусными болезнями, включая клещевой энцефалит. Чтобы защититься от укусов клещей, нужно выполнять ряд рекомендаций,
Следует помнить, что клещи чаще обитают в теплых и влажных местах. Легче всего их увидеть на светлой одежде. Один из действенных способов защиты – использование антиклещевых спреев или лосьонов, однако и в этом случае необходимо проверять как одежду, так и кожу.
Если клещ все-таки попал на вас, самостоятельно снять его можно пинцетом или специальными клещевыми плоскогубцами. Захватывать насекомое нужно осторожно и ближе к ротовому аппарату, пинцет следует держать перпендикулярно поверхности кожи. После захвата тело клеща необходимо повернуть вокруг оси и извлечь, место укуса продезинфицировать, а черную точку на месте укуса смазать йодом.
Эксперты предупреждают: если вы заметили укус клеща, а его самого не нашли, то спустя три недели необходимо сдать анализ на антитела к боррелиям.
ФОТО: pixabay.com
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Наиболее активны клещи в первый месяц лета. Укусы этих насекомых могут быть чреваты тяжелыми вирусными болезнями, включая клещевой энцефалит. Чтобы защититься от...
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