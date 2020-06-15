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В Лепеле Opel разнес магазин
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла в ночь на 14 июня в Лепеле. Об этом
Информация об аварии поступила спасателям в 02.15. Когда к месту вызова приехали подразделения МЧС, было установлено, что Opel Omega врезался в магазин, внутри легковушки оказался зажат пассажир.
Спасатели при помощи специнструмента достали из машины мужчину и передали медикам. Водитель выбрался из автомобиля самостоятельно, он также получил травмы и был госпитализирован.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
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В результате аварии пострадали два человека.
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