В Лепеле Opel разнес магазин

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла в ночь на 14 июня в Лепеле. Об этом сообщили в МЧС.



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Информация об аварии поступила спасателям в 02.15. Когда к месту вызова приехали подразделения МЧС, было установлено, что Opel Omega врезался в магазин, внутри легковушки оказался зажат пассажир.



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Спасатели при помощи специнструмента достали из машины мужчину и передали медикам. Водитель выбрался из автомобиля самостоятельно, он также получил травмы и был госпитализирован.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.