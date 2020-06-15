|
Звезда Playboy поддержала Бабарико: Нас держат в заложниках 26 лет
Источник материала: Партизан
Экс-ведущая ОНТ, в прошлом звезда Playboy и победительница голландской версии «Последнего героя» Саша Павлова разместила в своем Facebook фото профиля с отметкой в поддержку сильнейшего претендента на пост президента.
Павел Сыроежкин – ее супруг – в
На что теледива серьезно ответила: «В заложниках держат всех нас, лет 26 уже».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-ведущая ОНТ, в прошлом звезда Playboy и победительница голландской версии «Последнего героя» Саша Павлова разместила в своем Facebook фото профиля с отметкой в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)