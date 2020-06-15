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Аварийная посадка в Гомеле: в двигатель самолета попала птица
Источник материала: Партизан
14 июня в 11-24 спасателям поступило сообщение об инциденте в аэропорту «Гомель» Гомельского района.
Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, самолет марки ВЕ40, принадлежащий чешской авиакомпании «Time Air», совершил аварийную посадку.
Предположительно, обстоятельства развивались следующим образом: при взлете, выполняя рейс «Прага-Гомель-Тиват», в его правый двигатель попала птица, что и стало причиной посадки.
В результате инцидента пострадавших нет,
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14 июня в 11-24 спасателям поступило сообщение об инциденте в аэропорту «Гомель» Гомельского района.
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