ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Премиальные клиенты Приорбанка смогут бесплатно озонировать квартиры

15.06.2020 12:04 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Приорбанк предложил владельцам пакетов Premium Direct и Premium Prime до 31 августа бесплатно воспользоваться услугами клининговой компании по озонированию квартиры либо мойке окон.

Специалисты вычистят до блеска окна или обработают помещения озоном, который в процессе распада устраняет микроорганизмы и возбудители вирусов. Этот способ обеззараживания эффективен и для борьбы с инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем.

Данная услуга доступна для жителей Минска и населенных пунктов в радиусе 10 км от МКАД при подключении одного из премиальных пакетов. Для клиентов, у которых пакет сервисов был подключен ранее, условием участия в акции является выпуск виртуальной карточки в интернет-банке или мобильном приложении. Чтобы заказать услугу, клиенту необходимо позвонить в клининговую компанию и договориться о времени и дате визита, также специалистам колл-центра можно задать уточняющие вопросы.

Среди преимуществ премиального обслуживания Приорбанка удаленный персональный менеджер, который дистанционно может решить многие вопросы, круглосуточная поддержка, бесплатный выпуск и обслуживание четырех премиальных карточек в любой удобной валюте, услуги по автопомощи и др.

Кроме этого, владельцам карточек World Mastercard Black Edition вновь стала доступна бесплатная юридическая консультация. Ее можно получить в рамках консьерж-сервиса. Профессиональные юристы проконсультируют по всем основным разделам, за исключением уголовного права и некоторых разделов гражданского. Вопросы могут касаться интересов физических и юридических лиц, учитывать законодательные акты Беларуси, России, Украины, Казахстана и Армении.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приорбанк предложил владельцам пакетов Premium Direct и Premium Prime до 31 августа бесплатно воспользоваться услугами клининговой компании по озонированию квартиры либо...
 
Новости дня
Новости разные
 
Протесты в США вспыхнули с новой силой из-за убийства еще одного афроамериканца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика