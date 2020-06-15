В Молдове сильно пострадал урожай черешни

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молдавской черешни в 2020 году будет меньше. Из-за плохой погоды ранние сорта серьезно пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Владельцы некоторых хозяйств потеряли до 50 тонн урожая. Но черешневый сезон продолжается: фермеры рассчитывают на более поздние виды. Сбор ягоды начнется через неделю, а в конце июня она появится и на белорусских рынках. Молдова – один из основных поставщиков черешни в нашу страну.



