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В Молдове сильно пострадал урожай черешни

15.06.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молдавской черешни в 2020 году будет меньше. Из-за плохой погоды ранние сорта серьезно пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове сильно пострадал урожай черешни

Владельцы некоторых хозяйств потеряли до 50 тонн урожая. Но черешневый сезон продолжается: фермеры рассчитывают на более поздние виды. Сбор ягоды начнется через неделю, а в конце июня она появится и на белорусских рынках. Молдова – один из основных поставщиков черешни в нашу страну.

В Молдове сильно пострадал урожай черешни

Цены на позднюю ягоду будут ниже, чем на раннюю, в среднем на 15 % обещают производители.

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Новости Беларуси. Молдавской черешни в 2020 году будет меньше. Из-за плохой погоды ранние сорта серьезно пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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