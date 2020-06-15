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Протесты в США вспыхнули с новой силой из-за убийства еще одного афроамериканца
Источник материала: ОНТ
Массовые протесты против полиции, сотрясающие США последние три недели, вспыхнули в Атланте с новой силой. Масло в огонь подлило убийство еще одного афроамериканца.
На улицы вышли сотни человек. Протестующие поджигали автомобили, разводили костры, били окна. Полиция применила слезоточивый газ. Демонстранты перекрыли автомагистраль, которая соединяет Джорджию с соседним штатом. Два часа нельзя было проехать и на мосту в Сан-Франциско, так как дорогу перекрыли автомобили. Протесты не утихают с конца мая из-за гибели Джорджа Флойда. Митинги подхватили в других странах, включая Францию и Великобританию. Там также нередки стычки протестующих с полицией.
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Массовые протесты против полиции, сотрясающие США последние три недели, вспыхнули в Атланте с новой силой. Масло в огонь подлило убийство еще одного...
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