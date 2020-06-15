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Кого из претендентов на пост президента чаще ищут в поисковиках? Изучили данные Google и «Яндекс»
Источник материала: Tut.by
Если верить данным Google, то начиная с 8 мая, когда
Как оценивается популярность поискового запроса в Google и «Яндекс»
В Google Trends вы можете увидеть только относительные значения. Алгоритмы Google определяют точку на графике за выбранный период, когда запрос был наиболее популярен, и принимают его за 100. Все остальные точки на графике определяются в процентном отношении к максимуму — поэтому данные могут разниться в зависимости от того, какой период времени мы зададим — месяц или неделю.
100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса, 50 — в два раза меньше по сравнению с первым случаем. 0 баллов означает местоположение, по которому недостаточно данных о рассматриваемом запросе.
В «Яндекс Вордстат» показывается количество поисковых запросов в месяц. Также есть графа «Региональная популярность» — это доля, которую занимает регион в показах по выбранному слову, поделенная на долю всех показов результатов поиска, пришедшихся на этот регион. Популярность слова/словосочетания, равная 100%, означает, что заданное слово в данном регионе ничем не выделено. Если популярность более 100%, значит, что в указанном регионе есть повышенный интерес к этому слову, если меньше 100% — то пониженный.
Кроме того, сервис «Яндекса» предоставляет данные за предыдущий месяц (в нашем случае — за май).
Сравниваем частоту поисковых запросов с именами альтернативных кандидатов и Александра Лукашенко за 30 дней
В первую очередь мы выбрали потенциальных кандидатов, заявивших о том, что они преодолели отметку в 100 тысяч подписей. Это Анна Канопацкая (более
Также мы добавили Андрея Дмитриева (более 60 тысяч подписей), Светлану Тихановскую (также более
Мы решили сравнить динамику популярности поисковых запросов с именами этих кандидатов с запросом «Александр Лукашенко». Временной отрезок — 30 дней.
Андрей Дмитриев
На утро 15 июня пики популярности поискового запроса «Андрей Дмитриев» приходились на 26 мая и на 9 июня (на дни пикетов в Минске).
Анна Канопацкая
Пики графика со словосочетанием «Анна Канопацкая» были 4 июня (когда Анна Анатольевна
Валерий Цепкало
Хороший период был у запроса «Валерий Цепкало» 31 мая (когда в поддержку Валерия Цепкало
Виктор Бабарико
Хотя мы считали, что пиковое значение придется на 11 июня, когда
Наталья Кисель
Запрос «Наталья Кисель» оценивался в 100 баллов 4 июня — в тот день стало известно, что Наталья Кисель
Светлана Тихановская
Пик популярности у запроса «Светлана Тихановская» был 31 мая — когда проходили многочисленные пикеты и когда были
Сергей Тихановский
Пик интереса пришелся на 30 мая — тогда Сергея Тихановского и еще семерых задержанных Минск">перевезли в Минск, и на них завели уголовное дело. Еще один всплеск — 4 июня: тогда при обыске на даче у Сергея Тихановского
Сергей Черечень
У запроса «Сергей Черечень» пик пришелся на 31 мая — в тот день в Бресте Сергей Черечень
Что показал «Яндекс Вордстат»
В «Яндекс Вордстат» мы установили критерий — поисковые запросы только по Беларуси. Как можно увидеть ниже, интерес ко всем, кроме Александра Лукашенко и Анны Канопацкой, начал резко расти в начале мая.
Мы приводим историю показов за последние 30 дней, указывая абсолютные значения за май 2020-го и 2019-го, чтобы сравнить, как менялись показатели (к сожалению, данные доступны лишь за предыдущий месяц) и располагаем получившееся по частоте показов — от большего к меньшему.
Словосочетание «Виктор Бабарико» — 45 656 показов в мае 2020-го, а в мае 2019-го — всего 59. Региональная популярность в Беларуси — 3603%.
У «Валерий Цепкало» в мае 2020-го — 20 041 показ, тогда как в мае 2019-го — 28. Региональная популярность в Беларуси — 3597%.
У слов «Александр Лукашенко» в мае 2020-го было 9 738 показов (в мае 2019-го — 6891), региональная популярность в Беларуси — 1330%.
На слова «Светлана Тихановская» в мае 2020-го пришлось 5 863 показа, до того этот показатель равнялся нулю. Региональная популярность в Беларуси — 3306%.
Со словом «Сергей Тихановский» в мае 2020-го было 4 774 показа, а за год до того — 9. Региональная популярность — 3022%.
Статистика по словам «Андрей Дмитриев» следующая: с 1 по 31 мая 2020 — 2 901 показ (в прошлом году за тот же период было 304). Региональная популярность в Беларуси — 516%.
«Наталья Кисель» — 2 403 показа в мае 2020-го, а в мае прошлого года — 141. Региональная популярность в Беларуси — 3444%.
«Сергей Черечень» — 1 048 показов в мае этого года, в мае 2019-го — 4. Региональная популярность в Беларуси — 3834%.
У словосочетания «Анна Канопацкая» — 970 показов за май 2020-го и 47 в мае 2019-го. Региональная популярность в Беларуси — 3501%.
Таким образом, больше всего показов в месяц — у словосочетания «Виктор Бабарико». А по региональной популярности — у запроса «Сергей Черечень».
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Кого «гуглят» чаще - нынешнего главу государства или же альтернативных кандидатов?
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