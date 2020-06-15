Снова поверили в рубль? Депозиты белорусов в рублях выросли впервые с февраля, валютные - снижаются

Источник материала: Tut.by

Рублевые депозиты белорусов немного приросли после двухмесячного снижения, а вот валютные вклады продолжают снижаться с начала года. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о широкой денежной массе на 1 июня 2020 года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На начало месяца общий объем рублевых депозитов физлиц составил 5 миллиарда 37,9 миллионов рублей. За май прирост составил 13,4 миллионов, но по сравнению с 1 января вклады в рублях сократились на 93,5 миллиона рублей.

В течение двух предыдущих месяцев объем рублевых депозитов физлиц снижался: в апреле — на 79,4 миллиона, в марте — на 191,7 миллиона. До марта рублевые депозиты физлиц росли на протяжении 17 месяцев подряд.

На 1 июня объем валютных депозитов физлиц составил 5 миллиардов 767,8 миллионов долларов. По сравнению с предыдущим месяцем эта сумма уменьшилась на 70,8 миллиона долларов, с началом года — на 448,5 миллиона. Валютные депозиты снижаются каждый месяц с начала года. За апрель они уменьшились на 193,5 миллиона долларов, за март — на 140,3 миллиона долларов, за февраль — на 26,1 миллиона, за январь — на 17,5 миллиона.

По мнению Нацбанка, отток рублевых депозитов, а также высокий спрос на кредитные ресурсы в первом квартале года выступили факторами поддержания потребления, а также давления на валютном рынке.