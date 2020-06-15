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В Минске дорожный каток упал на проезжую часть и врезался в Toyota
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 июня около 15:45 в Минске на проезжую часть упал дорожный каток, который перевозился в полуприцепе.
Как
В результате происшествия никто не пострадал.
На прошлой неделе в Минске столкнулись легковушка и трамвай.
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Новости Беларуси. 14 июня около 15:45 в Минске на проезжую часть упал дорожный каток, который перевозился в полуприцепе. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома,...
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