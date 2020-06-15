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Жара в СНГ и Грузии: освежающие дожди и пожароопасные грозы

15.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Плюс 26 градусов и без осадков – такую погоду на сегодня обещают синоптики для Москвы и Подмосковья. Пережить зной в мегаполисе поможет легкий юго-восточный ветер. О том, какая погода сейчас в странах Содружества и в Грузии, – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Ереване сегодня прогнозируют выше 30 градусов тепла, а самая высокая температура ожидается на юге страны, там столбик термометра достигнет отметки 35 градусов, передает Нона Оганесян. На рынках и в супермаркетах появились сезонные фрукты. Самый популярный плод июня – абрикос. Он содержит много витаминов и микроэлементов. Так, из 300 граммов можно получить суточную норму витамина А.

Похолодание в Беларуси вновь сменится жарой, сообщает Ольга Алипова. Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 29 градусов. Без осадков не обойдется: во многих районах пройдут дожди с грозами. В целом в стране ожидается облачная с прояснениями погода. Тем временем в Минском ботаническом саду продолжается экологическая акция: каждому посетителю, который принесет 30 пластиковых контейнеров для посадки растений, вручат бесплатный билет на посещение сада.

В Алматы с утра плюс 28, днем воздух прогреется до 32 градусов, без осадков, сообщает Кирилл Харламов. На севере страны гроза стала причиной большого пожара. В лесу Павлодарской области на территории государственного природного резервата «Ертiс орманы» горели сухостой, сосны и карагачи. В ликвидации пожара задействовали авиацию «Казавиалесоохраны». На данный момент огонь потушен.

В Тбилиси после ночного дождя в первой половине дня температура воздуха вполне комфортная – 23-25 градусов, а после полудня столбик термометра перешагнет отметку в плюс 30, сообщает Михаил Робакидзе. К вечеру ожидаются кратковременные осадки, так что стоит иметь при себе зонт. С сегодняшнего дня в Грузии стартует внутренний туризм. Для посетителей открываются заповедники, исторические достопримечательности и знаменитые сталактитовые пещеры Прометея на западе страны.



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В Москве и Подмосковье в понедельник – плюс 26 градусов, легкий юго-восточный ветер.
 
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