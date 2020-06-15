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«Горячая линия» по вопросам незаконного увольнения заработала в ФПБ

15.06.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

«Горячая линия» по вопросам незаконного увольнения заработала в ФПБ«Горячая линия» по вопросам незаконного увольнения работников заработала в ФПБ.
 
В Федерации профсоюзов Беларуси с 12 июня начала работу «горячая телефонная линия» по вопросам незаконного увольнения работников. Позвонить на нее можно по телефону 8-017-373-82-94 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00С 15 июня аналогичные профсоюзные линии будут доступны во всех регионах страны.
 
«Обратиться на «горячую линию» может каждый, кто посчитал, что его уволили либо пригрозили увольнением без законных оснований, – отмечает главный правовой инспектор труда Могилевского областного объединения профсоюзов Инна Чеботаревская. – Профсоюзные юристы будут детально разбираться в каждой ситуации. Обратиться за помощью можно и в районные объединения профсоюзов или заполнить электронное обращение к юристу на интернет-портале ФПБ».
 
Телефон «горячей линии» в Могилевском областном объединении профсоюзов: 8-0222-65-34-95.
 
Инна Чеботаревская также отметила, что профсоюзные телефонные линии по вопросам незаконного увольнения работников являются частью мониторинга правильности применения обновленного Трудового кодекса, который вступил в силу 28 января этого года. Изменения в законодательный документ, инициированные Федерацией профсоюзов Беларуси, касались, в том числе, и вопросов заключения контрактов.
 
В частности, это продление контракта с добросовестными работниками на максимальный срок. Согласно закону, если стороны решили продолжить трудовые отношения, то продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с добросовестным работником осуществляется на максимальный срок. По истечению контракта – новый контракт подписывается на срок не менее трех.
 
«Кроме того, в Трудовой кодекс внесена норма о том, что профсоюз имеет право участвовать в обсуждении условий контракта работника. Она направлена на то, чтобы не допустить ущемления прав работника за счет не включения в контракт гарантий, предоставленныхработнику законодательством, коллективным договором», – заключила собеседница.

mogilevnews.by

 
 
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«Горячая линия» по вопросам незаконного увольнения работников заработала в ФПБ.   В Федерации профсоюзов Беларуси с 12 июня начала работу
 
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