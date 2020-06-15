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Домашний торт «Графские развалины». Рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

15.06.2020 12:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Домашний торт «Графские развалины». Рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Торт «Графские развалины» – любимый многими десерт, который легко можно приготовить и дома.  

На форму для выпечки диаметром 24 см вам понадобятся следующие ингредиенты.

Для теста:

  • 2 стакана муки;
  • 3 яйца;
  • 1 стакан сахара;
  • 250 г сметаны;
  • 1 ч.л. соды (погасить);
  • 4 ст.л. какао;
  • 80 г. грецких орехов.


Для крема:

  • 600 г. сметаны;
  • 5 ст.л. сахара (количество варьируем по вкусу).


Для глазури:

  • 4-5 ст.л. какао-порошка;
  • 4-5 ст.л. сметаны;
  • 1/2 пачки сливочного масла;
  • 4-5 ст.л. сахара.


Как готовить тесто?

Муку просеиваем в глубокую ёмкость.

Яйца взбиваем венчиком. Постепенно вводим сахар, продолжая взбивать.

Затем смешиваем муку, яйца с сахаром, добавляем сметану и соду (не забудьте погасить). Тщательно перемешиваем. Делим тесто на две части: одна часть светлая, во вторую добавляем какао.

Смазываем разъемную форму (здесь очень важна форма, так как это основа торта) для выпечки сливочным маслом.


Выкладываем светлую часть.


Форму ставим в разогретую до 180° духовку на 20-25 минут. Готовность бисквита проверяем зубочисткой.


Затем в духовку ставим вторую часть с какао (печь можно в любой форме, так как её будем ломать на кусочки).


После того, как весь бисквит испекся,  оставляем его остывать и приступаем к приготовлению крема.


Как готовить крем?

В глубокую ёмкость кладём сметану, добавляем в неё сахар, размешиваем и даём постоять 5-7 минут, чтобы сахар растаял.


Проверяем, достаточно остыл ли наш бисквит. От основы (светлой части) отрезаем все лишнее: у нас должен получиться круг толщиной 1,5-2 см.


Покрываем основу толстым слоем сметанного крема, выкладываем на него грецкие орехи.


Остывшую часть бисквита с какао ломаем на кусочки. Остатки белого бисквита тоже ломаем на кусочки.

Выкладываем кусочки на нашу основу, смазывая кремом. 


Получилась горка! Оставляем ее на некоторое время и приступаем к приготовлению глазури.


Как готовить глазурь?

В сотейнике смешиваем полпачки сливочного масла, 4-5  ст.л. сметаны, 4-5 ст. л. какао-порошка, 4-5 ст. л. сахара. Разогреваем на медленном огне, постоянно помешивая. Не кипятим, следим, чтобы все ингредиенты растаяли. Снимаем с огня даём остыть.


Поливаем глазурью наш торт.


Ставим в холодильник пропитываться минимум на 5 часов (лучше на ночь).Приятного аппетита!


Автор: Екатерина Тишкевич

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Торт «Графские развалины» – любимый многими десерт, который легко можно приготовить и дома.   На форму для выпечки диаметром 24 см вам понадобятся следующие...
 
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