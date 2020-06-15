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Домашний торт «Графские развалины». Рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Торт «Графские развалины» – любимый многими десерт, который легко можно приготовить и дома.
На форму для выпечки диаметром 24 см вам понадобятся следующие ингредиенты.
Для теста:
Для крема:
Для глазури:
Как готовить тесто?
Муку просеиваем в глубокую ёмкость.
Яйца взбиваем венчиком. Постепенно вводим сахар, продолжая взбивать.
Затем смешиваем муку, яйца с сахаром, добавляем сметану и соду (не забудьте погасить). Тщательно перемешиваем. Делим тесто на две части: одна часть светлая, во вторую добавляем какао.
Смазываем разъемную форму (здесь очень важна форма, так как это основа торта) для выпечки сливочным маслом.
Выкладываем светлую часть.
Форму ставим в разогретую до 180° духовку на 20-25 минут. Готовность бисквита проверяем зубочисткой.
Затем в духовку ставим вторую часть с какао (печь можно в любой форме, так как её будем ломать на кусочки).
После того, как весь бисквит испекся, оставляем его остывать и приступаем к приготовлению крема.
Как готовить крем?
В глубокую ёмкость кладём сметану, добавляем в неё сахар, размешиваем и даём постоять 5-7 минут, чтобы сахар растаял.
Проверяем, достаточно остыл ли наш бисквит. От основы (светлой части) отрезаем все лишнее: у нас должен получиться круг толщиной 1,5-2 см.
Покрываем основу толстым слоем сметанного крема, выкладываем на него грецкие орехи.
Остывшую часть бисквита с какао ломаем на кусочки. Остатки белого бисквита тоже ломаем на кусочки.
Выкладываем кусочки на нашу основу, смазывая кремом.
Получилась горка! Оставляем ее на некоторое время и приступаем к приготовлению глазури.
Как готовить глазурь?
В сотейнике смешиваем полпачки сливочного масла, 4-5 ст.л. сметаны, 4-5 ст. л. какао-порошка, 4-5 ст. л. сахара. Разогреваем на медленном огне, постоянно помешивая. Не кипятим, следим, чтобы все ингредиенты растаяли. Снимаем с огня даём остыть.
Поливаем глазурью наш торт.
Ставим в холодильник пропитываться минимум на 5 часов (лучше на ночь).Приятного аппетита!
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Торт «Графские развалины» – любимый многими десерт, который легко можно приготовить и дома. На форму для выпечки диаметром 24 см вам понадобятся следующие...
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