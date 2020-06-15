КГК Могилевской области проводит прямую линию

Источник материала: Горецкий вестник

В Комитете госконтроля Могилевской области с 15 по 19 июня будет проводиться «горячая линия» с населением по выявлению фактов необоснованного (незаконного) увольнения нанимателями работников.

В указанный день граждане с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам 8 0222 62-47-75 и 8 0222 62-48-97 могут сообщить специалистам КГК информацию об их увольнении нанимателями (либо принуждении к увольнению) в период с 1 марта текущего года по настоящее время.