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КГК Могилевской области проводит прямую линию

15.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В Комитете госконтроля Могилевской области с 15 по 19 июня будет проводиться «горячая линия» с населением по выявлению фактов необоснованного (незаконного) увольнения нанимателями работников.

В указанный день граждане с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам 8 0222 62-47-75 и 8 0222 62-48-97 могут сообщить специалистам КГК информацию об их увольнении нанимателями (либо принуждении к увольнению) в период с 1 марта текущего года по настоящее время.


 
 
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  В Комитете госконтроля Могилевской области с 15 по 19 июня будет проводиться «горячая линия» с населением по выявлению фактов необоснованного (незаконного)...
 
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