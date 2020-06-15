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Братья сбежали из тюрьмы, но оставили объяснительную записку. Вот что в ней было

15.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двоюродные братья Давад Зуканович и Лил Ахметович отбывали наказание в итальянской тюрьме Ребиббия за мошенничество и сбыт похищенных товаров, но смогли оттуда бежать, оставив при этом объяснительную записку для полицейских, пишет medialeaks.


Утверждается, что 2 июня они пробили брусья на окнах тюремной камеры и спустились во двор при помощи пожарного гидранта. При этом заметили отсутствие заключенных только спустя три часа после побега.

Больше всего полицейских изумило то, что в камере нашлась записка от сбежавших. В письме экс-заключенные объясняли, что у них есть семейная проблема, которую необходимо срочно решить. Мужчины уточняли, что их дети попали в опасную ситуацию, а поскольку их жены тоже находятся за решеткой, только отцы могут помочь подросткам.

В завершении письма мужчины уточнили, что они обещают надзирателям вернуться через 15 дней и предстать перед судом. Итальянские полицейские проверили отпечатки пальцев на записке и пришли к выводу, что ее действительно написали сбежавшие братья. Правда, как сообщает местное издание Roma Republicca, копам было трудно поверить в обещание двух беглецов, поэтому они попытались выследить мужчин и прервать их «приключение», но пока безуспешно.

Впрочем, на данный момент 15 дней еще не прошло, и кто знает, возможно, братья действительно сдержат свое обещание.

 
 
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