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Белорусы стали опасаться безотзывных вкладов

15.06.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

В I квартале наблюдалось существенное увеличение доли отзывных вкладов, которая составила 35% против 25,6% на 1 января.

Об этом пишет Белта со ссылкой на ежеквартальное обследование по программе "Знай своего клиента" (Know your client) по вкладам физлиц за I квартал 2020 года.

Срочные отзывные вклады физлиц в национальной и иностранной валютах на 1 апреля составили 7,40 млрд рублей (35% всех вкладов) и увеличились по сравнению с 1 января на 2,66 млрд рублей, или на 56,2%. При этом срочные безотзывные вклады составили 13,72 млрд рублей, или 65%. Они уменьшились по сравнению с 1 января на 50 млн рублей, или на 0,4%.

Таким образом, в I квартале наблюдалось существенное увеличение доли отзывных вкладов, которая составила 35% против 25,6% на 1 января.

По-прежнему доля сбережений в иностранных валютах больше, чем в национальной валюте, и составляет 75,3%. За I квартал она выросла на 3,6 процентного пункта, а за год (с 1 апреля 2019 года) - сократилась на 0,3 процентного пункта.

Сумма среднего вклада физлица на 1 апреля составила 11,39 тыс. рублей и увеличилась за I квартал на 1,62 тыс. рублей, или на 16,6%.

 
 
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В I квартале наблюдалось существенное увеличение доли отзывных вкладов, которая составила 35% против 25,6% на 1 января.
 
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