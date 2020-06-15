Начать бегать проще, чем вы думаете. Вот три приложения для старта (плюс бонус)

Источник материала: Tut.by

Лето пришло, кроссовки поставили на самое видное место, но на концерты пока ходить нельзя. Зато можно начать бегать под свой идеальный плейлист и медленно готовиться к лучшим слэмам на Стасе Михайлове. Для вас AFISHA.TUT.BY собрала в своем Telegram три топовых приложения для бега. И бонус — карта питьевых фонтанов Минска.