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Начать бегать проще, чем вы думаете. Вот три приложения для старта (плюс бонус)

15.06.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лето пришло, кроссовки поставили на самое видное место, но на концерты пока ходить нельзя. Зато можно начать бегать под свой идеальный плейлист и медленно готовиться к лучшим слэмам на Стасе Михайлове. Для вас AFISHA.TUT.BY собрала в своем Telegram три топовых приложения для бега. И бонус — карта питьевых фонтанов Минска.
Фото: unsplash.com
 
Теги: Минск
 
 
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Лето пришло, кроссовки поставили на самое видное место, но на концерты пока ходить нельзя. Зато можно начать бегать под свой идеальный плейлист и медленно...
 
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