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С выборов в Беларуси снялся ещё один кандидат с сотней тысяч подписей: угадайте, в чью пользу

15.06.2020 14:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Предпринимательница Наталья Кисель, заявившая, что собрала за свое выдвижение в кандидаты якобы более 108 тысяч подписей (как ей это удалось – загадка), снялась с выборов. В «пользу более опытного кандидата», узнал TUT.by.

Ассоциация грузоперевозчиков «Регион 8», которой заведует Кисель, разослала по редакциям СМИ письмо, где уточнила, что сняться с выборов до 15 июня планировалось в самом начале кампании. То есть становиться президентом Кисель вообще не рассчитывала. А тот самый «более опытный кандидат» – Олег Гайдукевич: он, напомним, первым среди всех претендентов выбыл из президентской гонки со словами «я не могу быть проституткой».

Свои «голоса» Кисель решила символически распределить между другим претендентам. В их числе есть, например, Александр Лукашенко, но нет Виктора Бабарико. 

Кстати, на прошлой неделе мы рассказывали о забавной истории, которая произошла с инициативной группой Натальи Кисель. Руквоводитель ее ИГ – Сергей Штода – в беседе с журналистом газеты «Наша Нива» признался, что подписи за выдвижение Кисель собирались с грубым нарушением закона. Когда издание выпустило об этом заметку, Штода забросал сайт «НН» нецензурными комментариями и обматерил корреспондента газеты, общаясь с ним по телефону. Хотя Штоду заранее предупредили, что ведется запись разговора. Подробнее – по ссылке.

 
 
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Предпринимательница Наталья Кисель, заявившая, что собрала за свое выдвижение в кандидаты якобы более 108 тысяч подписей (как ей это удалось – загадка), снялась с...
 
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