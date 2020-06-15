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Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею на траве
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по хоккею на траве сыграны матчи 6-го тура. В мужском турнире лидеры одержали крупные победы.
«Минск» на выезде легко справился с командой Гродненской области – 8:0 и 9:2. «Строитель» дважды разгромил свою вторую команду — 14:0 и 9:0. В турнирной таблице брестский клуб отстает от «Минска» на три очка. В женском чемпионате гродненский «Ритм» и смолевичская «Виктория» дважды сыграли вничью — 3:3 и 2:2. Лидер первенства «Минск» был сильнее «Текстильщика» — 4:2 и 6:0. Столичная команда опережает конкурентов на 7 очков.
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В чемпионате Беларуси по хоккею на траве сыграны матчи 6-го тура. В мужском турнире лидеры одержали крупные победы. «Минск» на выезде легко справился с командой...
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