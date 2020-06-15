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Своевременность выплат на контроле

15.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Своевременность выплат на контроле

В целях соблюдения организациями требований трудового законодательства в части своевременности выплаты работникам причитающихся сумм, в Комитете государственного контроля Гродненской области с 17 по 22 июня будет работать телефон «горячей линии» в г. Гродно 8 (0152) 79-88-21, по которому вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения трудового законодательства.

 
Теги: Гродно
 
 
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В целях соблюдения организациями требований трудового законодательства в части своевременности выплаты работникам причитающихся сумм, в Комитете...
 
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