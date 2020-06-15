Своевременность выплат на контроле

Источник материала: Вороновская газета





В целях соблюдения организациями требований трудового законодательства в части своевременности выплаты работникам причитающихся сумм, в Комитете государственного контроля Гродненской области с 17 по 22 июня будет работать телефон «горячей линии» в г. Гродно 8 (0152) 79-88-21, по которому вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения трудового законодательства.