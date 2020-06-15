Всю неделю в Ганцевичах и районе ожидаются грозы. Температура воздуха за неделю днем поднимется до +27 градусов тепла, ночью — до +20.
В среду синоптики прогнозируют порывы ветра до 16 м/с.
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Будет жарко? Прогноз погоды на неделю в Ганцевичах
15.06.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Всю неделю в Ганцевичах и районе ожидаются грозы. Температура воздуха за неделю днем поднимется до +27 градусов тепла, ночью — до +20.
В среду синоптики прогнозируют порывы ветра до 16 м/с.
(Visited 1 times, 1 visits today)
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Всю неделю в Ганцевичах и районе ожидаются грозы. Температура воздуха за неделю днем поднимется до +27 градусов тепла, ночью —
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