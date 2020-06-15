Гайдукевич о плане Кисель сняться в его пользу: План действительно был, мы обсуждали

Источник материала: Tut.by

Претендент в президенты Наталья Кисель снялась с выборов , объяснив, что такой план у ее команды был изначально. Как оказалось, планировалось, что снимется она с выборов в пользу Олега Гайдукевича. Депутат Олег Гайдукевич подтвердил TUT.BY, что действительно обсуждал со штабом Натальи Кисель такое решение.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Да, это правда. Мы обсуждали это. Изначально планировалось, что к концу сбора подписей мы встретимся и Наталья снимется в мою пользу. Тем более, что у нее в инициативной группе есть члены ЛДП. Поэтому план такой был, они ко мне приезжали, я разговаривал с руководителем штаба Сергеем Штодой и другими членами инициативной группы, общались, обсуждали вариант снятия в мою пользу, я был абсолютно не против. Но с учетом того, что я поменял свое решение из-за того, как происходят выборы, поменялся сценарий и поменялось решение. Но я продолжу работать с грузоперевозчиками, — сказал Гайдукевич.

Депутат подчеркнул, что план «сняться в пользу другого кандидата» имеет исключительно моральный аспект.

— Понятно, что по закону передать собранные подписи другому кандидату нельзя, сняться — это просто морально поддержать, агитировать за кандидата, — сказал депутат.

Напомним, 26 мая депутат Олег Гайдукевич, начавший собирать подписи за свое выдвижение кандидатом в президенты, заявил , что снимается с выборов в пользу Александра Лукашенко.

15 июне о своем решении сняться с выборов объявила Наталья Кисель. Как утверждают в ее штабе, снятие с предвыборной кампании до 15 июня было запланировано уже давно. А кандидат, в пользу которого планировала сняться Кисель, был определен изначально, это был Олег Гайдукевич.