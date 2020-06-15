Российский рубль дешевеет пятый раз подряд

А с начала июня валютная корзина подешевела на 0,44%.





Курс доллара вырос на 0,0086 BYN до 2,3867 BYN/USD. Доллар укрепляется третий день. Общий рост его курса за это время составил 0,0146 BYN.





Курс евро снизился на 0,0036 BYN до 2,6890 BYN/EUR.





Курс российского рубля упал ещё на 0,0178 BYN до 3,3937 BYN/100 RUB. Это минимум почти за три недели.





Российский рубль дешевеет уже пятый раз подряд, а за последние восемь торгов его курс обвалился на 0,1021 BYN.





Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль на минувшей неделе подорожал сразу ко всем основным валютам:





курс доллара снизился на 0,0029 BYN (−0,12%), а в среду 10 июня его курс падал до минимума за 85 дней;

курс евро упал на 0,0138 BYN (−0,51%);

российский рубль рухнул на 0,0580 BYN (−1,67%);

валютная корзина подешевела на 0,98%.





Центробанк России

Российский рубль довольно сильно девальвировался к доллару на торгах Московской биржи. Банк России повысил официальный курс доллара на завтра сразу на 1,27 рубля до 70,3950 российских рублей. Официальный курс евро вырос всего на 0,62 рубля до 79,1451 российских рублей.





Итоги прошлой недели на валютном рынке России

Российский рубль девальвировался в равной доле и к доллару, и к евро по итогам уходящей недели:





курс доллара вырос на 0,4900 RUB (+0,71%);

курс евро поднялся на 0,5567 RUB (+0,71%).