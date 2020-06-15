Кто такие бебиситтеры и почему они становятся все популярнее в Беларуси

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Далеко не все люди могут быть педагогами, нянями и работать с детьми. Это труд, требующий особых человеческих качеств – терпения, находчивости, уверенности в себе и, конечно же, любви и доброты. Именно такие и выбирают профессию бебиситтера. Бебиситтинг – довольно популярное направление во многих странах, в Беларуси он пока только набирает обороты. Кто такие бебиситтеры, как чувствуют себя в этой сфере мужчины, довольны ли родители такой услугой, а также о работе ситтеров в условиях пандемии корреспонденту БЕЛТА рассказала руководитель интернет-площадки по поиску бебиситтеров Эльвира Граховская.

“Идея проекта появилась сама собой. Дети выросли, стали студентами, возник вопрос подработки. Оказалось, что многие девушки-студентки с удовольствием присматривали бы за детьми в свободное от учебы время, но некоторые родители с сомнением относились к молодым няням. Тогда мы решили организовать проект, чтобы научить студентов безопасно и интересно присматривать за детьми. Открыли Школу бебиситтеров, создали специализированный сайт”, – делится Эльвира.

Кто такие бебиситтеры и чем они отличаются от няни

Бебиситтер и няня – это одно и то же, однако в проекте условно разделили два понятия. Няня присматривает за ребенком полный рабочий день, а бебиситтер обеспечивает кратковременный уход. “Сегодня снизился процент родителей, которые приглашают няню на целый день, так как она почти заменяет детям папу и маму. Такой метод становится менее популярным. Гораздо чаще родители ищут человека на несколько часов в день, чтобы иметь возможность сделать за это время все свои дела: от участия в конференции до посещения фитнес-зала или косметолога”, – рассказывает Эльвира.

Бебиситтер приходит к ребенку на несколько часов, играет с ним, гуляет на улице, кормит, иногда сопровождает в школу, на кружки или спортивные секции. Считается, что у бебиситтера задача сложнее, чем у няни. У няни есть время, чтобы ребенок к ней привык. У бебиситтера же – всего лишь несколько минут, чтобы подружиться с малышом и начать играть, отпустив родителей. Именно поэтому в проекте работает Школа бебиситтеров, в которой обучают различным методикам взаимодействия с ребенком и переключения его на игру. Соискатели тестируются на профпригодность, проверяются их документы, просматриваются соцсети.

Многие бебиситеры предварительно предлагают бесплатное 20-минутное знакомство. Это очень удобно, особенно если родитель боится сделать первый шаг. Бебиситтер может прийти на детскую площадку, познакомиться с ребенком, а у родителей есть прекрасная возможность понаблюдать, как они взаимодействуют между собой.

Как бебиситтеры работают в условиях пандемии

Во время пандемии количество очных приглашений заметно снизилось, но при этом родители стали звать бебиситтеров посидеть с детьми онлайн. Сегодня малыши практически рождаются с гаджетами в руках, поэтому нет никаких проблем с общением по интернету. В режиме онлайн дети делают поделки, рисуют, поют, танцуют.

Кроме того, переход на школьное дистанционное обучение на время эпидемии случился быстро и неожиданно. Многие родители не были к этому готовы. “Одно дело – уроки с учителем онлайн: ребенок слушает, отвечает на вопросы, вникает в тему урока, все понятно. Совсем другое – домашнее задание. Его выполнение может растянуться на часы. Родитель тратит много времени, чтобы перечитать с ребенком правила, вспомнить все разряды числительных, прилагательных, решить уравнение с двумя неизвестными. Хорошо, если у него много времени, а если его нет совсем? И как, к примеру, может помочь с английским папа, изучавший в школе немецкий? Пока ребенок слушает учителя, все кажется легким и понятным. Но как только он остается один на один с домашним заданием, то могут возникнуть трудности, а иногда обнаруживаются целые пробелы в знаниях. Поэтому бебиситтеры помогают школьникам с домашними уроками”, – рассказывает Эльвира.

Бебиситтер – это студент, зачастую отличник, недавно закончивший школу и знающий изнутри все тонкости и сложности учебного материала, который может вызывать вопросы у учеников. “Это так называемый подход на равных. Помните, как в школе мы любили готовиться к экзаменам с подругой или другом, вместе обсуждая и объясняя сложные вопросы? И это было весьма эффективно. Так и здесь. Над ребенком не довлеет авторитет заслуженного репетитора (зачастую бывшего или настоящего школьного учителя). Никакой стеснительности и страха. Почти дружеские занятия, когда можно задать любой вопрос и не бояться, что он будет звучать нелепо”, – поясняет руководитель проекта.

Сложности в работе бебиситтеров

Сложности в этой работе также иногда случаются. К примеру, бебиситтеры сталкиваются с такой ситуацией: пока мама отсутствовала, малыш играл и прекрасно общался, но стоило ей вернуться домой, как он начинает рыдать. У мамы складывается впечатление, что ребенок плакал все время, пока ее не было. И мама, и бебиситтер в растерянности. “В Школе бебиситтеров мы объясняем, что это так называемая отсроченная реакция ребенка на стресс. Поскольку отсутствие родителя и пребывание с новым человеком – нарушение привычного уклада жизни малыша. И как только мама возвращается, малыш вспоминает, что забыл поплакать, когда она ушла. В этой ситуации опытный бебиситтер не проявляет тревогу, не оправдывается, а спокойно и мягко объясняет, что все прошло отлично, такая реакция встречается. Достаточно маме обнять своего ребенка, чтобы вернуть ему чувство защищенности и успокоить”, – поясняет Эльвира.

В Беларуси только сейчас начинает формироваться культура бебиситтинга. Молодые родители активно осваивают этот вид присмотра за детьми. “Все родители разные. Есть очень тревожные, таким мы помогаем с подбором, рекомендуем, поддерживаем связь, по крайне мере, на первом этапе, пока страх не уйдет. Есть родители, которым требуется всего 10 минут, чтобы выбрать и принять решение, кого позвать ребенку”, – говорит основательница площадки.

Проект работает почти три года. Пока услугами бебиситтера офлайн можно воспользоваться только в Минске, однако организаторы планируют масштабировать проект и на областные города. Также в планах ввести дополнительное обучение бебиситтеров по уходу за детьми с особенностями развития.

Почему студенты выбирают такую подработку

Ксения, студентка 2-го курса МГЛУ, будущий переводчик английского и итальянского

Ксения решила стать бебиситтером, потому что у нее большая семья и с самого детства она была окружена детьми. “У меня есть родные брат и сестра, а также около 10 двоюродных. Вначале я просто решила попробовать, так как эта работа показалась мне очень интересной и необычной, да и просто потому, что я очень люблю детей. Мне всегда говорили, что малышам я тоже нравлюсь. Вот я и решила проверить”, – рассказала Ксения.

Девушка изначально думала, что не задержится в этой сфере надолго, и рассматривала работу бебиситтером как дополнительный заработок. Однако в проекте она уже больше года и понимает, что это занятие скорее для души, а не только ради денег. “Мне нравятся ощущения, которые я испытываю каждый раз, собираясь на работу. Я всегда немного волнуюсь. Дети сразу чувствуют, когда ты лукавишь или ведешь себя неправдоподобно. Поэтому, чтобы расположить к себе ребенка, нужно просто отбросить все свои проблемы и полностью посвятить свои мысли ему”, – рассказывает студентка.

В основном Ксения работает с малышами двух-трех лет. “Пожалуй, с детьми от 2 до 5 лет мне больше всего нравится проводить время, так как они нуждаются во внимании и всегда есть, чем их заинтересовать. Я каждый раз с интересом разбираюсь с новыми игрушками или книжками – они сейчас очень необычные, таких в моем детстве не было”.

Время со своими подопечными бебиситтер проводит по-разному, ведь очень многое зависит от самого ребенка. “Если ребенок спокойный, мы обычно читаем книжки, лепим, рисуем или складываем конструктор. Если же активный – танцуем или играем в мяч (если пространство позволяет), строим башни из подушек. Когда встречаемся с ребенком очень часто и на длительное время, то приходится выдумывать что-то новенькое. Например, тесто из муки, в которое можно добавить крупу и печь почти настоящие пирожки”, – поясняет Ксения.

В период пандемии студентка продолжила работать, но в весьма необычном варианте – онлайн. “В одной семье я работала с девочками 3 и 6 лет. Обычно они были заняты сами: лепили, рисовали, а я была больше в роли советчика. А еще мы вместе танцевали и занимались гимнастикой. В таком формате общались около трех недель и, несмотря на то, что у нас не было физического контакта, стали настоящими подружками. В другой семье я работала с семиклассницей. С ней мы проверяли домашние задания по всем предметам. Для меня это был новый опыт, было интересно вспомнить предметы и будто снова вернуться в школу, пусть и ненадолго”.

К тому, что Ксения работает бебиситтером, родители и друзья относятся положительно и полностью поддерживают в этом выборе. “Моя подруга сама меня привела в этот проект. А родные одобряют и считают, что это очень ответственное занятие, и рады, что я провожу свое свободное время именно таким образом”, – отметила Ксения.

Говоря о будущих планах, студентка делится, что хотела бы связать свою карьеру с детьми и открыть школу иностранных языков, ориентированную на малышей дошкольного возраста. “Думаю, то, чем я занимаюсь сейчас, поможет мне в этом деле. Пока, конечно, очень рано загадывать, но дети однозначно будут присутствовать в моей жизни”.

Бебисситеры-парни

Евгений, студент 2-го курса филиала РГСУ в Минске, будущий юрист

Однажды в университете Женя увидел объявление, что в проект набирают бебиситтеров. “Я подумал, что это прекрасная возможность попробовать себя в этом деле, ведь у меня был опыт присмотра за детьми, например, меня частенько оставляли с маленьким двоюродным братом”.

За услугами бебиситтера-парня чаще обращаются родители, у которых есть маленькие сыновья. “Мне кажется, им важно присутствие молодого человека в общении с ребенком, ведь это способствует социализации, развитию кругозора. К тому же детям важно находить контакт не только со своими ровесниками”, – отмечает студент.

Женя работает с детьми от 3 до 9 лет. “Время мы обычно проводим в совместных играх, начиная от любимых игрушек, заканчивая шахматами и шашками. Также вместе играем на музыкальных инструментах, благо у меня за плечами 10 лет обучения по классу фортепиано. Помимо этого, я помогаю с домашним заданием и английским языком”.

Бебиситтер убежден, что нет универсального рецепта, как расположить ребенка к себе, за исключением хорошего настроения, вежливости и уважения к нему как к маленькой личности. Кроме того, необходимо учитывать темперамент, характер малыша, причем об этом стоит спросить заранее, также следует уточнить состав семьи, чтобы избежать неловких разговоров и ситуаций в будущем.

Подработка, как уверяет Женя, никак не мешает учебе и другой его деятельности, так как каждый бебиситтер составляет собственный индивидуальный график, подходящий именно ему.

Родители и родственники парня поддерживают, но друзья сначала отнеслись скептически к такой профессии для молодого человека. Однако теперь некоторые из них хотели бы тоже попробовать свои силы в этой сфере. “Сейчас для меня это все-таки временная работа, но загадывать не буду, кто знает, как повернется моя жизнь в дальнейшем”, – отмечает Женя.

Студент делится, что дети научили его многому – не черстветь душой, даже будучи взрослым, оставаться жизнерадостным, добрым и отзывчивым, ведь как раз этого не хватает многим людям в наши дни.

Глазами родителей

Ольга, мама студентки-бебиситтера

“К тому, что моя дочь работает бебиситтером, я отношусь вполне нормально. А то, что сфера ответственная, так любая работа требует ответственности, поэтому вопрос о поддержке с моей стороны даже не обсуждался. Она спросила – я согласилась с ее выбором. И я своей дочерью очень горжусь”, – говорит Ольга.

Кроме того, отмечает мама, у дочери богатый опыт присмотра за младшей сестрой, с которой у нее разница 15 лет. “У них просто сказочная любовь. Думаю, часть этой любви достается и другим детям”.

Ольга уверена, что опыт в бебисситинге однозначно пригодится дочери в будущем. Она ведь взаимодействует не только с детьми, но и их родителями, а навыки общения с людьми будут цениться во все времена. ” Эта услуга в наше стремительное время – просто спасение для многих занятых родителей”, – считает мама студентки.

Яна, мама 2-летней девочки, пользуется услугами бебиситтера

Накопившаяся усталость и желание дать себе немного отдохнуть заставили маму двухлетней Алисы искать няню. Она рассматривала вариант помощницы на пару часов. “Девушку-студентку я пригласила намеренно, мне была важна открытость, гибкость няни и возможность следовать моим идеям и видениям в воспитании”, – рассказывает Яна.

Мама делится, что оставлять ребенка с бебиситтером первое время было волнительно, но успокаивало то, что она сама в этот момент находилась дома. “Первое впечатление сложилось хорошее: нам было комфортно с няней, она отлично справлялась с оговоренными обязанностями и смогла занять дочку так, что та позабыла про меня и наслаждалась игрой”.

Девочки вместе проводят время с пользой: танцуют, рисуют, читают сказки, рассматривают картинки, учатся чему-то новому. “Очень запомнился момент, когда бебиситтер с дочкой делали воображаемый макияж и крутились перед зеркалом, а потом лепили колобков и вместе занимались уборкой. Ребенку это очень понравилось. Самое главное, что Алиса счастлива в такие моменты, она учится доверять другим людям”, – подчеркивает мама.

По словам Яны, дочка очень ждет своего бебиситтера, иногда девочки даже созваниваются по скайпу. Мама Алисы не исключает, что ее дочь тоже захочет стать бебиситтером, когда вырастет. “Это будет хороший опыт в ее жизни. Для меня как для родителя очень важно поддерживать дочку во всех начинаниях и интересах”.

Юлия НЕМАНКОВА,

БЕЛТА.