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Представители Случчины стали лауреатами международного онлайн-конкурса
15.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Молодечно на базе ГУО «Централизованная клубная система Молодечненского района» состоялся Международный онлайн-конкурс по изобразительному и декоративно-прикладному искусству «АНТИКОВИД» в рамках открытой акции «Не отними у себя завтра», посвященной Дню здоровья, пишет
К участию в конкурсе приглашались ребята, желающие раскрыть тему здорового образа жизни в номинациях: изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Все работы юных художников Козловичской детской школы искусств получили дипломы лауреатов 1 степени.
Поздравляем учителя по классу художественных дисциплин Вячеслава Алексеевича Дикуна и наших победителей Дарью Лагун (8 лет), Екатерину Довнар (8 лет); Дарью Василевич (9 лет) и Любовь Вербицкую (7 лет).
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В Молодечно на базе ГУО «Централизованная клубная система Молодечненского района» состоялся Международный онлайн-конкурс по изобразительному и...
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