Представители Случчины стали лауреатами международного онлайн-конкурса

Источник материала: Слуцк Город





В Молодечно на базе ГУО «Централизованная клубная система Молодечненского района» состоялся Международный онлайн-конкурс по изобразительному и декоративно-прикладному искусству «АНТИКОВИД» в рамках открытой акции «Не отними у себя завтра», посвященной Дню здоровья, пишет «Слуцкий край» .

К участию в конкурсе приглашались ребята, желающие раскрыть тему здорового образа жизни в номинациях: изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Все работы юных художников Козловичской детской школы искусств получили дипломы лауреатов 1 степени.

Поздравляем учителя по классу художественных дисциплин Вячеслава Алексеевича Дикуна и наших победителей Дарью Лагун (8 лет), Екатерину Довнар (8 лет); Дарью Василевич (9 лет) и Любовь Вербицкую (7 лет).