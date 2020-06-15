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Клубника пошла! Как идет сбор и продажа ягоды во Дворце

15.06.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

У полешуков в 35 градусную жару стартовал горячий сезон по сбору сладкой ягоды. Уже несколько дней назад на начавшем работать сезонном рынке настоящим красным конвейером выглядит площадка по закупке клубники. Ягоду можно увидеть в багажниках автомобилей, на велосипедах, мотоблоках и в ведрах, в руках пешеходов, на конных повозках. Здесь она попадает в коробки закупщиков, которые повезут ее дальше по Беларуси, в Россию. Правда, закупщики тщательно скрывают места доставки клубники от продавцов и водителей-конкурентов. Сбор и закупка клубники только начались, и цены ее покупки у местного населения доходят до 6 рублей за килограмм.

Клубника пошла! Как идет сбор и продажа ягоды во Дворце

Клубника пошла! Как идет сбор и продажа ягоды во Дворце

В многочисленных деревнях Лунинецкого района клубнику выращивают практически на всех приусадебных участках и больших полях, старые и молодые жители, крупные фермеры и мелкие подворья. Способы первыми сорвать и продать ягоду тоже у каждого свои. Кто-то растит клубнику на соломе, кто-то использует черное агроволокно, из отверстий которого в более прогретой земле быстрее вырастает крупная ягода, кто-то использует черную или светлую пленку, предназначенную также для прогрева земли.

Клубника пошла! Как идет сбор и продажа ягоды во Дворце

Клубника пошла! Как идет сбор и продажа ягоды во Дворце

По словам местного фермера Дмитрия, пожилые опытные старожилы, выращивающие клубнику всю жизнь, стали уступать молодым и предприимчивым. Ведь, например, килограмм разводимого на воде на 1 гектар фунгицида для защиты от серой и плодовой гнили и других болезней стоит 150 долларов, а стограммовые пачки для меньших площадей вообще продают за 45 рублей. Конечно, такие цены уже не по карману простому сельскому жителю.

Клубника пошла! Как идет сбор и продажа ягоды во Дворце

Клубника пошла! Как идет сбор и продажа ягоды во Дворце

 
 
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  У полешуков в 35 градусную жару стартовал горячий сезон по сбору сладкой ягоды. Уже несколько дней назад на начавшем работать сезонном рынке настоящим красным...
 
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