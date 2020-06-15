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Занятия по вождению боевых машин на плаву провели на вододроме полигона Чепелево

15.06.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

11.06.2020 С механиками-водителями 111 гвардейской артиллерийской бригады прошли комплексные занятия по вождению боевых машин на плаву.

Занятия по вождению боевых машин на плаву провели на вододроме полигона Чепелево

В течение дня они в преодолении водной преграды на вододроме полигона Чепелево.

Занятия по вождению боевых машин на плаву провели на вододроме полигона Чепелево

Прежде чем приступить к практической части занятий, военнослужащие проверили техническое состояние техники, ее герметичность, убедились в исправности пневмосистем, электрооборудования, средств связи и систем водооткачки.

Занятия по вождению боевых машин на плаву провели на вододроме полигона Чепелево

Длина водной дистанции на военном полигоне составляет около двухсот метров.

 
 
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  11.06.2020 С механиками-водителями 111 гвардейской артиллерийской бригады прошли комплексные занятия по вождению боевых машин на плаву. В течение дня они в...
 
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