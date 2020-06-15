Занятия по вождению боевых машин на плаву провели на вододроме полигона Чепелево

Источник материала: Виртуальный Брест

11.06.2020 С механиками-водителями 111 гвардейской артиллерийской бригады прошли комплексные занятия по вождению боевых машин на плаву.





В течение дня они в преодолении водной преграды на вододроме полигона Чепелево.





Прежде чем приступить к практической части занятий, военнослужащие проверили техническое состояние техники, ее герметичность, убедились в исправности пневмосистем, электрооборудования, средств связи и систем водооткачки.





Длина водной дистанции на военном полигоне составляет около двухсот метров.