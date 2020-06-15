Кто на ближайшей неделе проведёт «прямые линии» для граждан

Источник материала: Слуцк Город

С 18 по 23 июня чиновники и руководители организаций проведут для случчан прямые телефонные линии по ряду вопросов, сообщает «Слуцкий край» .

18 июня с 14.00 до 16.00 по телефону 2-83-59 «прямую линию» по вопросам соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Беларусь проведет главный государственный санитарный врач Слуцкого района Павел Валерьевич Кучко.

18 июня с 10.00 до 11.00 «прямую линию» по телефону 7-51-95 проведет заместитель начальника отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома Татьяна Фёдоровна Грибовская.

18 июня с 11.00 до 12.00 по телефону 5-75-85 «прямую линию» проведет заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по жилищным вопросам Михаил Иванович Метельский.

20 июня с 9.00 до 10.00 по телефону 7-15-06 «прямую линию» проведет заведующий поликлиникой по обслуживанию взрослого населения УЗ «Слуцкая ЦРБ» Елена Васильевна Малишевская.

23 июня с 11.00 до 12.00 по телефону 5-80-94 «прямую линию» проведет директор КУП «Слуцкое ЖКХ» Николай Фёдорович Воронько.

23 июня с 9.00 до 10.00 по телефону 4-53-52 «прямую линию» по вопросам ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» проведет директор РУП «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» Ирина Геннадьевна Якута.