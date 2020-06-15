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Тело 16-летней девушки нашли на берегу реки в Новополоцке

15.06.2020 14:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тело 16-летней девушки нашли на берегу реки в Новополоцке

Тело 16-летней девушки нашли на берегу Западной Двины в Новополоцке, передает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько.

Вечером 11 июня в милицию поступил звонок от воспитателя одного из учреждений образования Новополоцка. Она сообщила, что учащаяся ушла из общежития и ее не могут найти. На следующий вечер правоохранители на берегу реки в черте города нашли тело девушки.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, отрабатываются подозреваемые лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).


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Тело 16-летней девушки нашли на берегу Западной Двины в Новополоцке, передает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану...
 
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