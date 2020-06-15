|
Тело 16-летней девушки нашли на берегу реки в Новополоцке
Источник материала: ОНТ
Тело 16-летней девушки нашли на берегу Западной Двины в Новополоцке,
Вечером 11 июня в милицию поступил звонок от воспитателя одного из учреждений образования Новополоцка. Она сообщила, что учащаяся ушла из общежития и ее не могут найти. На следующий вечер правоохранители на берегу реки в черте города нашли тело девушки.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, отрабатываются подозреваемые лица, которые могут быть причастны к преступлению.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело 16-летней девушки нашли на берегу Западной Двины в Новополоцке, передает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)