Юристы о заявлениях о «виновности» Бабарико: такие заявления недопустимы и грубо нарушают права человека

Источник материала: Виртуальный Брест

Права задержанных по «делу Белгазпромбанка» и претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико нарушаются. К такому выводу пришли юристы общественной организации «Правовая инициатива».

Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

Описывая хронологию событий вокруг Белгазпромбанка, юристы отмечают, что на следующий день после обысков их уже комментировал президент.

— Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня? Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет, — сказал Александр Лукашенко.

Буквально через несколько часов по телеканалу ОНТ выступил глава Комитета государственного контроля Республики Беларусь Иван Тертель. Комментируя дело Белгазпромбанка, он заявил, что КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

— Не могу себе даже представить, что такая деятельность могла осуществляться без ведома руководителя. И уже могу сказать, что доказательства его участия в этой противоправной деятельности у нас имеются, — сказал Иван Тертель.

14 июня пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в интервью РБК о деле Белгазпромбанка и Викторе Бабарико заявила: «Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, — все они дают признательные показания. В том числе и против него».

14 июня телеканал «Беларусь 1» опубликовал видеосюжет, который сейчас находится во вкладке «Выборы-2020» на сайте телеканала. В сюжете прозвучал ряд резких утверждающих высказываний по поводу виновности Виктора Бабарико и задержанных по делу Белгазпромбанка: «резонансное дело вокруг противоправной деятельности Белгазпромбанка», «удалось собрать убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к масштабной противоправной деятельности», «в результате было изъято — внимание! — около 4 млн долларов, полученных, как считает следствие, незаконным путем», «полторы сотни картин общей стоимостью около 20 млн долларов также приобщены к делу. Есть информация, что их готовили к срочному вывозу из страны», «подтвердила факт дачи признательных показаний следствию РБК и пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, в том числе и по фактам противоправной деятельности экс-руководителя Белгазпромбанка».

Тем временем, как отмечают в «Правовой инициативе», Виктор Бабарико находится на свободе, его не вызывали на допросы, с ним не проводится никаких иных следственных действий. Сам он считает, что обыски и задержания в Белгазпромбанке являются рейдерским захватом со стороны белорусского государства и все эти действия направлены против него.

Руководитель «Правовой инициативы» Виктория Федорова отмечает, что должностные лица такого уровня, высказывая подобные обвинительные заявления в СМИ до суда, а главные государственные телеканалы страны, обвиняя людей без приговора суда, нарушают презумпцию невиновности.

— Принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 26 Конституции и в ст. 16 УПК, гласит, что никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет доказана и установлена приговором суда. То есть до вступления в законную силу приговора суда человек считается невиновным. Презумпция невиновности имеет основополагающее значение для защиты прав человека: возлагает обязанность доказывания на обвинение и обеспечивает, чтобы сомнения толковались в пользу обвиняемого, — отмечает Федорова.

Юрист подчеркивает: все государственные органы власти обязаны воздерживаться от предрешения исхода судебного разбирательства, в том числе воздерживаться от публичных заявлений, в которых утверждается о виновности. Что касается СМИ, то, по международным стандартам, им также следует воздерживаться от подачи новостей таким образом.

— Как неоднократно отмечал Европейский суд по правам человека, необходимо фундаментальным образом различать заявление о том, что человек подозревается в совершении преступления, и ясное заявление, сделанное в отсутствие приговора, о том, что человек совершил преступление. Последняя ситуация нарушает презумпцию невиновности. Безусловно, принцип презумпции невиновности не запрещает правоохранительным органам и должностным лицам информировать общественность об уголовных делах, но он требует от них при этом максимальной осмотрительности и тщательного выбора формулировок.

Как мы видим в этом деле, и глава КГК, и пресс-секретарь президента, в том числе президент, неоднократно делали заявления, в которых утверждается о причастности к преступлениям Виктора Бабарико и виновности задержанных по делу Белгазпромбанка. Такие заявления недопустимы и грубо нарушают права человека, — подытоживает юрист.