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Под Речицей гаишники выстрелами во время погони остановили Lancia - а за рулем оказался подросток

15.06.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе сотрудники ГАИ преследовали со стрельбой автомобиль, за рулем которого оказался 15-летний подросток из России, приехавший погостить в Беларусь к родственникам. Подробности рассказали в МВД.

В 6 утра 12 июня в Речице на пересечении улиц Советская и Чапаева сотрудники ГАИ пытались остановить автомобиль Lancia. Однако водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке. Началось преследование.

Однако Lancia и не думала останавливаться — и неслась по населенному пункту со скоростью 100 км/ч, нарушая при этом ПДД.

Выехав за город, на трассе инспекторы ГАИ несколько раз предупредили водителя, что будут стрелять, однако его это не остановило. После предупредительных выстрелов в воздух последовали прицельные — по колесам. Наконец, с пробитым задним колесом машина остановилась. Каково же было удивление инспекторов, когда они увидели, за кем гнались: за рулем был 15-летний подросток, на пассажирском сиденье — его 17-летний приятель из Гомеля.

Парень приехал из России погостить у родственников и без спросу взял их автомобиль. Пассажиром оказался 17-летний учащийся одного из Гомельских учреждений образования, который тоже был в гостях у родных.

 
Теги: Гомель
 
 
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Выехав за город, на трассе инспекторы ГАИ несколько раз предупредили водителя, что будут стрелять, однако его это не остановило.
 
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