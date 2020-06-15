В женском чемпионате Беларуси по футболу завершен 6 тур

Источник материала: ОНТ

В женском чемпионате Беларуси сыграны матчи шестого тура. Лидер минское «Динамо» обыграло «Бобруйчанку» со счетом 7:0.

«Минск» не имел проблем с «Неманом» – победа 5:0. Столичная «Зорка-БДУ» оказалась сильнее могилевского «Днепра» со счетом 2:0. Команда Брестского областного центра олимпийского резерва уступила юниорской сборной Беларуси с таким же счетом.

Первое место в турнирной таблице у «Динамо», которое набрало максимальное количество очков в шести матчах. На три меньше у «Минска» и «Немана».

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