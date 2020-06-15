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В Немане начала гибнуть рыба. Эксперт назвал вероятную причину мора

15.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Низкий уровень кислорода и высокая температура воды – вероятные причины мора рыбы в Немане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой вывод сделали экологи.

В Немане начала гибнуть рыба. Эксперт назвал вероятную причину мора

Сообщения о гибели рыбы в реке в районе Гродно стали появляться в соцсетях в минувшие выходные. Все это – результат воздействия климатических явлений. После сильного дождя в четверг была жара. Вода местами прогрелась до 30 градусов и в ней до критических значений снизилась концентрация кислорода. Это и привело к гибели рыбы.

В Немане начала гибнуть рыба. Эксперт назвал вероятную причину мора

Игорь Сак, заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
При проведении обследования прибрежной полосы реки Неман на всем протяжении, где была установлена рыба, фактов загрязненных сточных вод, фактов каких-то сбросов сточных вод в Неман не было установлено. Нами было инициировано проведение лабораторных исследований по всем показателям, проведены отборы проб.

В Немане начала гибнуть рыба. Эксперт назвал вероятную причину мора

Необходимо отметить, что на всем протяжении Немана содержание растворенного в воде кислорода составило менее 6 миллиграмм на дециметр кубический. Это достаточно низкие показатели, которые могут привести к гибели рыб.

В Немане начала гибнуть рыба. Эксперт назвал вероятную причину мора

15 июня еще раз были взяты пробы воды в Немане. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Низкий уровень кислорода и высокая температура воды – вероятные причины мора рыбы в Немане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой...
 
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