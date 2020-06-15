|
В Немане начала гибнуть рыба. Эксперт назвал вероятную причину мора
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Низкий уровень кислорода и высокая температура воды – вероятные причины мора рыбы в Немане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой вывод сделали экологи.
Сообщения о гибели рыбы в реке в районе Гродно стали появляться в соцсетях в минувшие выходные. Все это – результат воздействия климатических явлений. После сильного дождя в четверг была жара. Вода местами прогрелась до 30 градусов и в ней до критических значений снизилась концентрация кислорода. Это и привело к гибели рыбы.
Игорь Сак, заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Необходимо отметить, что на всем протяжении Немана содержание растворенного в воде кислорода составило менее 6 миллиграмм на дециметр кубический. Это достаточно низкие показатели, которые могут привести к гибели рыб.
15 июня еще раз были взяты пробы воды в Немане. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Низкий уровень кислорода и высокая температура воды – вероятные причины мора рыбы в Немане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)