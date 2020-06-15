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Спасатели ликвидируют последствия непогоды в регионах Беларуси
Источник материала: ОНТ
Очередная порция дождей и ураганного ветра. Спасатели ликвидируют последствия непогоды, которая прошлась по регионам Беларуси. На этот раз сильнее всего пострадала Минская область.
Упавшие деревья, подтопления и перебои в электроснабжении – картина стандартная. Свет пропадал в 33 населенных пунктах Березинского района, восемь сельхозпостроек повреждены. Также зафиксировано 45 случаев рухнувших на линии электропередачи деревьев. Поздно вечером неполадки были устранены, до этого времени для обеспечения электричеством молочно-товарных ферм задействовали генераторы МЧС.
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Очередная порция дождей и ураганного ветра. Спасатели ликвидируют последствия непогоды, которая прошлась по регионам Беларуси. На этот раз сильнее всего...
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