Спасатели ликвидируют последствия непогоды в регионах Беларуси

Источник материала: ОНТ

Очередная порция дождей и ураганного ветра. Спасатели ликвидируют последствия непогоды, которая прошлась по регионам Беларуси. На этот раз сильнее всего пострадала Минская область.

Упавшие деревья, подтопления и перебои в электроснабжении – картина стандартная. Свет пропадал в 33 населенных пунктах Березинского района, восемь сельхозпостроек повреждены. Также зафиксировано 45 случаев рухнувших на линии электропередачи деревьев. Поздно вечером неполадки были устранены, до этого времени для обеспечения электричеством молочно-товарных ферм задействовали генераторы МЧС.

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