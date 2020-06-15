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Евангелие впервые перевели на русский с церковнославянского

15.06.2020 14:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Евангелие впервые перевели на русский с церковнославянского

Всемирный союз староверов перевел четвероевангелие на русский язык напрямую с церковнославянского. Это сделано впервые, рассказал РИА Новости глава союза Леонид Севастьянов. 

Как пояснил Севастьянов, Евангелие перевели на русский, чтобы людям было проще понимать, что происходит на богослужении. 

ФОТО: 1-14.info



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Всемирный союз староверов перевел четвероевангелие на русский язык напрямую с церковнославянского. Это сделано впервые, рассказал РИА Новости глава союза...
 
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