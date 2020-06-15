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Евангелие впервые перевели на русский с церковнославянского
Источник материала: ОНТ
Всемирный союз староверов перевел четвероевангелие на русский язык напрямую с церковнославянского. Это сделано впервые,
Как пояснил Севастьянов, Евангелие перевели на русский, чтобы людям было проще понимать, что происходит на богослужении.
ФОТО: 1-14.info
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Всемирный союз староверов перевел четвероевангелие на русский язык напрямую с церковнославянского. Это сделано впервые, рассказал РИА Новости глава союза...
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