Евангелие впервые перевели на русский с церковнославянского

Источник материала: ОНТ

Всемирный союз староверов перевел четвероевангелие на русский язык напрямую с церковнославянского. Это сделано впервые, рассказал РИА Новости глава союза Леонид Севастьянов.

Как пояснил Севастьянов, Евангелие перевели на русский, чтобы людям было проще понимать, что происходит на богослужении.

ФОТО: 1-14.info









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