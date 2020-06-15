Вынесли приговор Эдуарду Пальчису, который всего-то пришёл на легальный пикет на Комаровке

Источник материала: KYKY

Вынесли приговор блогеру и историку Эдуарду Пальчису: суд Октябрьского района приговорил его к 15-суточному аресту. В чем провинился Пальчис, неясно: даже блогер не до конца понимает, как именно нарушил закон, потому как в суд не явился. По его единственной версии, все дело в том, что Эдуард снимал на видео очереди к пикетам по сбору подписей на Комаровке, передает TUT.by.

На Комаровку Пальчис приходил дважды, по воскресеньям. Там он, по его словам, просто стоял в стороне и иногда фиксировал происходящие на камеру, в легальном сборе подписей не участвовал. «Кроме этих суток, в пятницу в том же суде рассмотрят еще один протокол. Так что в теории целых 30 суток вы сможете отдыхать от долгих постов и длинных стримов, лето все же на дворе. И в любом случае не бойтесь и не паникуйте. <...> Жыве!», – написал Пальчис.

Если вы считаете нужным поддержать Эдурда рублем, вот реквизиты, которые блогер указал в посте в своем телеграм-канале:

Номер карты («Приор»): 4916 9896 4372 6531

VIKTORYIA PALCHYS 09/23

Напомним, с 24 мая на Комаровке собирались многолюдные очереди к пикетам Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. 11 июня Светлана Тихановская заявила, что снимает свои пикеты по сбору подписей в Минске и областных городах на 12, 13 и 14 июня из-за опасения провокаций. До этого силовики арестовали более десяти членов инициативной группы Тихановской.

Обложка: Дарья Бурякина для TUT.by.