Жена Северинца: Павла пытают на сутках





Ольга и Павел Северинцы, архивное фото





"Сегодня позвонил человек, который сидел с Павлом и сказал, что Павлу дали еще 2 протокола по 15 суток - всего получается 75 суток, забрали все вещи, в том числе зубную щетку, теплую одежду, средства гигены, а также уже два раза отправляли в КПЗ, где очень холодно.





Паша просит, чтобы передали ему передачу хоть какую-то, но мы не можем этого сделать, так как передачи не принимают.





написала Ольга Северинец. Я очень прошу, если как-то можно повлиять на то, что с ним делают, помогите, так как его там убьют", -Ольга Северинец.



