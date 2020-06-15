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Жена Северинца: Павла пытают на сутках
Источник материала: Партизан
Жена Павла Северинца Ольга сообщила в своем фейсбуке о пытках в отношении ее мужа по время отбытия ареста.
Ольга и Павел Северинцы, архивное фото
"Сегодня позвонил человек, который сидел с Павлом и сказал, что Павлу дали еще 2 протокола по 15 суток - всего получается 75 суток, забрали все вещи, в том числе зубную щетку, теплую одежду, средства гигены, а также уже два раза отправляли в КПЗ, где очень холодно.
Паша просит, чтобы передали ему передачу хоть какую-то, но мы не можем этого сделать, так как передачи не принимают.
Я очень прошу, если как-то можно повлиять на то, что с ним делают, помогите, так как его там убьют", -
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Жена Павла Северинца Ольга сообщила в своем фейсбуке о пытках в отношении ее мужа по время отбытия ареста.
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