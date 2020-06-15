ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жена Северинца: Павла пытают на сутках

15.06.2020 15:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Жена Павла Северинца Ольга сообщила в своем фейсбуке о пытках в отношении ее мужа по время отбытия ареста.


Ольга и Павел Северинцы, архивное фото

"Сегодня позвонил человек, который сидел с Павлом и сказал, что Павлу дали еще 2 протокола по 15 суток - всего получается 75 суток, забрали все вещи, в том числе зубную щетку, теплую одежду, средства гигены, а также уже два раза отправляли в КПЗ, где очень холодно. 

Паша просит, чтобы передали ему передачу хоть какую-то, но мы не можем этого сделать, так как передачи не принимают.

Я очень прошу, если как-то можно повлиять на то, что с ним делают, помогите, так как его там убьют", - написала Ольга Северинец.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жена Павла Северинца Ольга сообщила в своем фейсбуке о пытках в отношении ее мужа по время отбытия ареста.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасатели ликвидируют последствия непогоды в регионах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика