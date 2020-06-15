Погоня со стрельбой под Речицей: за рулем оказался подросток из России

Подростка пришлось задерживать со стрельбой в Речицком районе. Он был за рулем автомобиля и не подчинился требованиям сотрудников ГАИ об остановке, более того, пытался скрыться от погони.





Инцидент произошел утром 12 июня. На пересечении улиц Советская и Чапаева в Речице сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль "Лянча", пассажир и водитель которого не были пристегнуты ремнями безопасности.





На требование об остановке водитель не отреагировал. Тогда экипаж ГАИ, включив проблесковые маячки красного и синего цвета, начал преследовать машину.





Водитель "Лянчи", уходя от погони, ехал на красный, не соблюдал требования дорожных знаков и разметки.





"Своими действиями он создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения: скорость достигала 100 км/ч", – рассказали в пресс-службе МВД.





Водителю удалось выехать из города. При этом он пресекал все попытки обгона, которые предпринимали сотрудники ГАИ. Инспекторы неоднократно предупреждали его об использовании табельного оружия, водитель не реагировал. Тогда, сделав предупредительные выстрелы в воздух, сотрудники милиции прицельно выстрелили по колесам. Попали в заднее колесо, машина остановилась.









За рулем оказался 15-летний гражданин России. По предварительной информации, он гостил у родственников в Речице и без спросу взял автомобиль. Прав на управление транспортным средством у него, естественно, не было.





Вместе с ним в машине находился 17-летний учащийся одного из гомельских учреждений образования. В Речице он также был в гостях.





Милиция начала проверку.