За три года - три престижные профессии и среднее образование

Источник материала: Ивьевский край

На старте вступительной кампании

Не секрет, что решение любой поставленной задачи зависит от отношения и уровня квалификации специалистов в той или иной сфере. Тема престижа и востребованности рабочих профессий на устах не первый год. С одной стороны, базовая квалификация всегда пригодится в жизни. Будь то механизатор, строитель или парикмахер.

Но много ли желающих начать свой профессиональный путь с освоения рабочих профессий? Существуют ли конкурсы для абитуриентов в данные учебные заведения? Престижно ли сегодня быть рабочим? На эти и другие вопросы корреспонденту "ІК" накануне вступительной кампании, которая стартует в учреждении профессионально-технического образования 15 июня, ответил заместитель директора по учебно-производственной работе Ивьевского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея Чеслав Борисович Горбачевский.



- Сколько учащихся планирует принять лицей на обучение в новом учебном году?

- Хочу начать с того, что для 78 учащихся Ивьевского ГСПЛ обучение заканчивается. Остались только выпускные экзамены и вручение дипломов. Шесть выпускников претендуют на дипломы с отличием. Надеемся, что они их получат. Пятнадцать человек планируют продолжить обучение в средних специальных или высших учебных заведениях.

На 2020/2021 учебный год мы готовимся принять 87 человек, 50 их них - на основе базового образования. Для тех, кто окончил девять классов общеобразовательной школы, предлагаются следующие специальности: "тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий "А", "Б", "Д", слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель категории "С"; "машинист холодильных установок, электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования, водитель категории "С". Срок обучения три года с получением среднего образования.

На базе 11 классов в новом учебном году в связи с дефицитом кадров в сельскохозяйственной отрасли возобновляется подготовка по специальности "тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель категории "С" с годичным сроком обучения.

Во время вступительной кампании будет осуществляться прием документов на основе цензового образования в группу по специальности "штукатур, маляр" со сроком обучения два года без получения среднего образования.

- Чеслав Борисович, какие преимущества ивьевского лицея перед другими учебными заведениями схожего профиля?

- Самое главное - это качество образования. Сегодня главной задачей является подготовка высококлассного специалиста, конкурентоспособного на современном рынке труда. О том, что наши учащиеся получают хорошую теоретическую базу и отличные практические навыки, свидетельствует множество примеров. Это заявки предприятий и организаций, где ребята проходят практику, на постоянное трудоустройство. К великому сожалению, все их удовлетворить не в наших силах.

В минувшем году к нам пришел запрос на трех выпускников лицея, овладевших профессией машиниста холодильных установок, из Островецкой АЭС для работы на компрессорных станциях. Мы рады, что наши ребята хорошо зарекомендовали себя. И сегодня они имеют хорошую, высокооплачиваемую работу и благоустроенное жилье. Еще трое наших учащихся поедут работать на АЭС после окончания лицея в этом году. Хотя, как отмечалось кадровой службой "атомки", по данным профессиям, в основном, работают специалисты со средним специальным образованием.













Преимущество обучения в нашем лицее заключается еще в том, что наряду со средним образованием молодой человек получает за три года обучения три рабочих профессии. И при желании может продолжить обучение по полученным специальностям в целом ряде средних специальных учебных заведений с сокращенным сроком обучения, с которыми у нас заключены договора. Это Вороновский, Вилейский электротехнический колледжи (техник-электрик, мастер п/о), Ошмянский и Марьиногорский сельскохозяйственные колледжи (техник-механик), Минский автомеханический (техник-механик), Минский технологический (мехатроник) колледжи и др.

Важным считаю и тот факт, что все учащиеся Ивьевского ГСПЛ на время обучения обеспечиваются общежитием, плата за которое составляет 5.40 р. в месяц на сегодняшний день. А также - одноразовым бесплатным горячим питанием (кроме группы ТУ). Дети из малообеспеченных семей питаются три раза бесплатно. За деньги это может делать любой желающий. Например, стоимость комплексного обеда составляет на данный момент 2. 28 р. Учащиеся группы ТУ получают стипендию. За первое полугодие она у всех одинаковая и составляла 71, 62 р. Далее - в зависимости от успеваемости (с баллом 8, 3 - 107, 44, 7, 3 - 100, 27 р.).

- Расскажите абитуриентам, что их в случае зачисления ожидает еще?

- Для качественного профессионального обучения необходима соответствующая материально-техническая база. Не каждое учебное заведение может похвастаться такой, как у нас. Здесь оборудованием, необходимым для обучения, укомплектованы 8 лабораторий, пять мастерских, есть автодром и необходимый парк автомобильной и сельскохозяйственной техники.

В лицее работают спортивный и актовый залы, библиотека, медпункт и др. Действуют различные творческие кружки и спортивные секции. В общежитии созданы все условия для комфортного проживания, подготовки к урокам, отдыха учащихся.

Теоретическими знаниями и практическими навыками помогают ребятам овладеть 46 опытных инженерно-педагогических работников, которые имеют высокие профессиональные категории.

Ивьевский ГСПЛ уже много лет подряд входит в тройку лучших среди 17 аналогичных учебных заведений Гродненской области.

- Чеслав Борисович, если говорить о престиже рабочих профессий, существует ли конкурс на какие-либо специальности?

- Сегодня у выпускников масса возможностей получения профессионального образования. Большой выбор профессий предлагают учебные заведения нашей страны. В Ивьевском ГСПЛ, например, пользуется особенным спросом профессия "машинист х/у, электромонтер, водитель кат. "С". Из года в год существует конкурс в эту группу. Попадают те, у кого балл аттестата выше.

В 90-х молодежь, а особенно ее родители, начали откровенную гонку за "корочкой" - престижной "бумажкой", якобы подтверждающей образованность чада. Задумываться о будущем месте работы новоиспеченных экономистов, менеджеров и юристов никто не спешил. Благо, активное развитие сферы услуг и связанное с этим открытие новых рабочих мест позволило не остаться им без работы. Но работу по специальности смогли найти далеко не все: специалисты с высшими образованием пополнили ряды официантов, кассиров и работников магазинов.

Сегодня же сфера услуг и производство идут по новому витку развития, поэтому потребность в квалифицированных кадрах продолжает расти. Работа в этих сферах обретает все больше престижа, в связи с чем возрастает интерес к рабочим профессиям со стороны молодежи.

Эксперты уверены, что начало положено, и интересы молодых людей в вопросах профориентации в будущие годы все больше будут меняться в сторону технического и рабочего направления.

- Давайте расскажем напоследок, как будет организована работа приемной комиссии лицея.

- Приемная комиссия лицея будет работать с 15 июня по 22 августа, с 9.00 до 18. 00 ежедневно, кроме воскресенья. В ней традиционно работают опытные специалисты, они помогут, подскажут, расскажут.

- Спасибо за интервью!

Говорят учащиеся Ивьевского ГСПЛ

Александр Нехведович:





- В настоящее время я прохожу производственную практику на одном из СТО г. Ивье, далее меня ждут выпускные государственные экзамены и получение диплома о профтехобразовании. Так случилось, что после 11 класса мне не удалось поступить в железнодорожный колледж. Я хочу стать помощником машиниста электропоезда. Поэтому, чтобы не терять год, я подал документы в ГСПЛ. За 10 месяцев обучения я получил две специальности - слесарь по ремонту автомобилей и водитель категории "С". Думаю, полученные знания очень пригодятся мне во время учебы в ж/д колледже, куда я буду подавать документы.

Евгений Дагиль:





- Когда я определялся с выбором профессии, решил, что буду учиться в ивьевском лицее. Для меня - это отличный вариант. За три года я получу три профессии и среднее образование. А затем планирую работать и учиться в высшем учебном заведении.

Здесь, в лицее, все - большая семья. В конце концов, какое еще учебное заведение может генерировать столько интересных событий, которые бы запоминались всем? Я считаю свой выбор оправданным, так как здесь очень хорошее качество образования, квалификация преподавателей высокая, они очень много дают учащимся.

Егор Лавыш:





- Я получаю три профессии - машиниста холодильных установок, электромонтера и водителя категории "С". Все они, насколько я знаю, очень востребованы, т. е. с устройством на работу не будет проблем, а еще - высокооплачиваемы. Хочу после окончания лицея поступить в Минский технологический колледж на сокращенный курс обучения. Всего лишь 1 год и 10 месяцев - и буду иметь специальность мехатроника - механика по ремонту х/у и кондиционеров.

Специалисты такого профиля необходимы для работы на производственных предприятиях и в торговых организациях. Также их услугами пользуются предприятия общественного питания или частные предприниматели.

Вадим Станчик:





- Хотя я довольно успешно учился в школе, все же решил продолжить обучение в лицее. Буду стараться закончить обучение с дипломом с отличием. И дальше получить схожую профессию в вузе. Так, мне кажется, более практично и разумно. Время будет потрачено с пользой.

Мне нравится, что здесь есть масса возможностей для реализации своих творческих способностей. Я участвую в различных мероприятиях, концертах, флешмобах.

Дмитрий Станчик:





- Я решил последовать по примеру своего отца, который закончил ивьевский лицей и получил профессию электромонтера. Спустя год учебы, в своем профессиональном выборе я не разочаровался. А, наоборот, убедился, что поступил правильно. Можно сказать с уверенностью, что профессия электрика не утратила своей популярности за прошедшее столетие. Недаром в обществе сегодня бытует поговорка: "Если электрик спит, значит, все хорошо". От мастеров своего дела зависят безопасность, эффективность работы всех производств, частных компаний, офисов, жилых объектов.

Практические занятия проходят интересно и увлекательно. Многому я уже научился. А впереди - целых два года.

Беседовала И. БУТУРЛЯ.