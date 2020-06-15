ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Водитель Skoda, насмерть сбивший мужчину на улице Малинина, получил 4 года «химии»

15.06.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил водителя, который насмерть сбил пешехода на столичной улице Малинина, к четырем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.


Суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к четырем годам «химии». Также обвиняемого лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. В счет материальной компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших суд постановил взыскать с мужчины 22 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, авария произошла вечером 21 марта. Следствие установило, что водитель Skoda ехал по улице Малинина в сторону проспекта Рокоссовского. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 57-летнего мужчину, который перебегал дорогу. В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
 
Новости дня
Новости разные
 
За три года - три престижные профессии и среднее образование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика