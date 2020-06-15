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Водитель Skoda, насмерть сбивший мужчину на улице Малинина, получил 4 года «химии»
Источник материала: Tut.by
Суд приговорил водителя, который насмерть сбил пешехода на столичной улице Малинина, к четырем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Об этом
Суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к четырем годам «химии». Также обвиняемого лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. В счет материальной компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших суд постановил взыскать с мужчины 22 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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