Водитель Skoda, насмерть сбивший мужчину на улице Малинина, получил 4 года «химии»

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил водителя, который насмерть сбил пешехода на столичной улице Малинина, к четырем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.





Суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к четырем годам «химии». Также обвиняемого лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. В счет материальной компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших суд постановил взыскать с мужчины 22 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, авария произошла вечером 21 марта. Следствие установило, что водитель Skoda ехал по улице Малинина в сторону проспекта Рокоссовского. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 57-летнего мужчину, который перебегал дорогу. В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.